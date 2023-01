All’ospedale di Esine si amplia il servizio di emodinamica

sabato, 21 gennaio 2023

Esine – Da mercoledì 1° febbraio, grazie anche alla collaborazione e alla volontà della Direzione Strategica dell’ASST della Valcamonica, verrà ulteriormente ampliata l’attività di Emodinamica presso l’Ospedale di Esine, con un Servizio di reperibilità H12 del personale Medico, Infermieristico, Tecnico di Radiologia; quindi tutti i giorni dalle 8 alle 20, compresi i festivi, sarà disponibile il Servizio di Emodinamica per la diagnosi e il trattamento delle Sindromi Coronariche Acute di pazienti che afferiscono dai Presidi dell’ASST o da ospedali limitrofi tramite AREU. Già dal mese di ottobre 2022 era stato attivato, grazie a tutto il personale sanitario della Cardiologia e della ASST, il Servizio di Emodinamica tutti i giorni, compreso i festivi dalle 8 alle 18.

La Cardiologia di Esine, diretta dal dottor Alberto Madureri, è una Struttura Complessa in quanto comprende sia degenza che Unità di Cura Coronarica, ed è dotata di laboratorio di Emodinamica e di Elettrofisiologia, oltre che di attività Ambulatoriale. La Cardiologia è inserita ed integrata a livello aziendale in un sistema di elevato profilo tecnico-scientifico ed umano. Numerose sono le iniziative che si stanno mettendo in atto ai fini di migliorare ulteriormente la collaborazione fra la Cardiologia e i primari ed i medici dei vari Dipartimenti, in ambito di patologie sia croniche (in particolare Cardiopatia Ischemica e Scompenso Cardiaco), che acute (emergenza – urgenza).

Uno dei primi obiettivi è stato quello di ripristinare in modo autonomo, con personale dedicato, il Servizio di Emodinamica per il trattamento dell’Infarto Miocardico Acuto e delle patologie coronariche in generale. Ciò risulta di fondamentale importanza, dato l’elevato impatto prognostico della rivascolarizzazione coronarica ed in particolare dell’angioplastica d’urgenza eseguita in corso d’infarto miocardico; tale Servizio assume anche maggiore rilevanza considerato l’ampio territorio della Valle, non sempre agevole nel permettere di raggiungere rapidamente i migliori trattamenti, con il rischio di intervenire tardivamente sui vasi coronarici compromessi.