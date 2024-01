Alleanza Bresciana per salvare il Servizio Sanitario Nazionale

sabato, 13 gennaio 2024

Brescia – Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale. Nasce l’Alleanza Bresciana: ventuno realtà bresciane si uniscono nel comune impegno di salvataggio del Sistema sanitario nazionale, oggi profondamente messo in crisi da anni di politiche inadeguate.

Il Servizio Sanitario Nazionale, da sempre presidio di giustizia sociale e garanzia per la salute di tutti i cittadini, è infatti oggi “gravemente ammalato” e vive una situazione di profonda crisi che sta mettendo in discussione i principi fondamentali di universalità, di uguaglianza, di equità e di gratuità.

I problemi sono esperienza quotidiana a comune a tutti: liste d’attesa sempre più lunghe anche per accedere a servizi essenziali ed urgenti; carenza di medici di famiglia; conseguente obbligato ricorso di una fetta sempre maggiore della popolazione a prestazioni a pagamento; progressiva espansione della sanità privata, co-finanziata dalla fiscalità generale ma in concorrenza e a danno della sanità pubblica; rinuncia alle cure di moltissimi cittadini che non sono più in grado di sostenerne i costi; carenza di consultori e assenza di servizi per giovani e adolescenti sia per aspetti sanitari che per situazioni di disagio.

I promotori rispondono ad alcune domande

Che cosa si propone l’Alleanza?

“Aumentare la disponibilità di servizi pubblici semplificandone l’accesso garantire una presenza adeguata di medici di famiglia e degli altri operatori della salute e ridurre le liste di attesa affinché si possa accedere alle prestazioni nei modi e tempi giusti e senza ricorrere al pagamento di visite ed esami”.

Come?

“Con una serie di azioni, riportate chiaramente e schematicamente nel nostro manifesto fondativo che riteniamo necessarie per salvare il Servizio Sanitario Nazionale.”

Con quale percorso?

“Sulla base di queste premesse e di queste proposte, le organizzazioni aderenti all’Alleanza intendono sensibilizzare e coinvolgere i cittadini bresciani, oltre che sostenere le iniziative locali di difesa del Servizio Sanitario Nazionale e di partecipazione alla realizzazione di vere Case della Comunità”.

Che cosa chiediamo alla cittadinanza?

“Alle associazioni sociali, ricreative, culturali, sportive, di volontariato chiediamo di invitarci per discutere sulla “malattia” del nostro Servizio Sanitari Nazionale, cercare di capire, insieme, se e che cosa possiamo fare per salvarlo.

Realtà fondatrici dell’Alleanza: ACLI provinciali Brescia; Associazione Marco Cavallo; Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Italia – Brescia; ANTEAS Brescia; AUSER Rete Territoriale di Brescia; CGIL Camera del Lavoro di Brescia, SPI Sindacato Pensionati Italiani CGIL di Brescia, Funzione Pubblica CGIL di Brescia; CISL Brescia Segreteria, Funzione Pubblica CISL Brescia, FNP Pensionati CISL Brescia; Connettere Salute; Forum del Terzo Settore di Brescia; Medicina Democratica Brescia; UIL Brescia Segreteria; UNEBA Brescia; UPIA Brescia.

Adesioni successive:

Associazione “Dall’Altra Parte: medici, infermieri, operatori sanitari e pazienti insieme”; Gavardo in movimento; Movimento per i Diritti del Malato di Brescia; APRIRE – Assistenza Primaria In Rete – Salute a Km 0