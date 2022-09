Alle Terme di Boario aperta la seconda edizione di “BT Comics”

sabato, 24 settembre 2022

Darfo Boario Terme – Inaugurata nel primo pomeriggio la seconda edizione di “BT Comics”, l’evento del weekend alle Terme di Boario (Brescia).

Presenti le autorità, il sindaco Dario Colossi e l’assessore Giuseppe Dadà, il direttore della Terme di Boario, Adelino Ziliani, Loretta Tabarini di PromAzioni360, Vincenzo Rasulo, esponenti di gruppi e associazioni. L’evento è dedicato al fumetto, all’animazione, ai giochi (di ruolo, da tavolo, di carte), ai videogiochi e all’immaginario fantasy e fantascientifico ed ha come obiettivo far divertire il pubblico, coinvolgendo appassionati e bambini di ogni età. L’apertura dell’evento con una sfilata nel parco delle Terme, alla presenza di personaggi che caratterizzeranno le due giornate della kermesse alle Terme di Boario.

Nel parco sono allestiti stand, gadget realizzati in resina, stoffa e stampa 3D, fumetti e spazi dedicati al games, quindi un susseguirsi di momenti culturali e di animazione, workshop e musica. Immancabile la musica con DJ Set, il concerto della banda di Darfo, e il contest cosplay.

Ritorni e novità. L’illustratrice Stefania Pravato, che ha realizzato il manifesto della prima edizione del BT Comics dando un volto a Igea, una delle fonti presenti nelle Terme di Boario (interpretata dalla cosplayer Victoria Porrini), per l’edizione 2022 rappresenterà la fonte Fausta, interpretata per l’occasione dalla cosplayer Jessica Giacomello. La collaborazione continuerà anche con MjC di Maurizio Gabbiadini, che insieme ad Oriana Vecchio e il suo team si occuperà di gestire l’animazione sul palco centrale ed il Contest, di domenica doveva i

cosplayer si esibiranno sul palco portando costumi ed abiti ispirati ai personaggi dei fumetti e dei manga, cartoons, libri, pubblicità, steampunk, film, serie tv e videogames: in palio per i vincitori numerosi premi offerti dagli sponsor e dall’organizzazione; altro gradito ritorno quello di Odino della Famiglia Asgard, dei personaggi del mondo Steampunk, dello spazio Ghibli nella foresta incantata e della Banda di Darfo che si esibirà domenica 25 settembre a conclusione dell’evento con un concerto dedicato alle colonne sonore.

L’edizione di quest’anno ha portato nuovi personaggi Disney, supereroi del mondo Marvel, Jedi dalla saga di Star Wars, i possenti HulKBuster, Gladiator Hulk e La Cosa (Fantastici 4).

I visitatori potranno anche incontrare nel Parco delle Terme di Boario il ladro più famoso di tutti i tempi, Lupin III, con la sua affascinante compagna Fujiko. E ancora: lo stand di Harry Potter e I tanti dei fantastici Espositori con articoli giapponesi, gadget, fumetti, giochi, manga e articoli tematici, oppure cimentarsi nei giochi di ruolo con le associazioni ludiche e assaggiare food insoliti, come le Bubble thea mochi, poky e New York Cache.

Le due giornate promettono un susseguirsi di momenti culturali e di animazione, workshop e musica, tra cui il gruppo dei Cartoonici con un concerto dedicato alla sigle tv e ai cartoni animati più celebri nella giornata di sabato. Sarà infine possibile farsi ritrarre con gli eroi preferiti in una location Liberty di incredibile impatto scenografico.

Importante sarà, al padiglione Fausta, oltre ad un corso di scrittura creativa, la partecipazione di autori e disegnatori che negli stand esporranno le loro produzioni, presentando i propri lavori e i progetti coordinati da Massimo Privitera.

IL PROGRAMMA

Oggi – sabato 24 Settembre

• ore 15 – Presentazione associazioni ospiti e saluti dagli organizzatori sul palco centrale

• dalle 16 alle 18 workshop e incontri con gli autori dalle presso padiglione Fausta

• dalle 16 alle 17 Cosplay Contest Light

• ore 17 – Concerto con i Cartoonici Live Band sul palco centrale

Domani – domenica 25 Settembre

• ore 9 : Apertura Spazi Espositivi e Stand

• dalle 9:30 alle 13 : Workshop e incontri con gli autori presso padiglione Fausta

• dalle 11:30 alle 14 : Accreditamento per il Contest Cosplay presso il palco centrale

• ore 14: 30 : Sfilata per i viali del parco delle Terme di Boario con partenza dalla Cupola

• ore 15 : Presentazione associazioni e saluti dagli organizzatori sul palco centrale

• dalle 15 alle 18 : Workshop e incontri con gli autori dalle presso padiglione Fausta

• alle 15:30 : Cosplay Contest dalle 15.30 alle 18.00 presso il Palco Centrale

• alle 18 : Concerto Banda di Darfo presso il Palco Centrale

• ore 19 : Premiazione contest e saluti da parte degli organizzatori.