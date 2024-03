All’Apsp di Brentonico lo sport volano di benessere e inclusione

giovedì, 21 marzo 2024

Brentonico (Trento) – Col patrocinio del Coni e del Comune di Brentonico, l’Apsp dell’Altopiano di Brentonico ha organizzato un pomeriggio molto gradito da ospiti, familiari e operatori. Col titolo “Lo sport come volano di benessere e inclusione” la Casa di riposo ha ospitato una chiacchierata, leggera e divertente, con campioni del passato e – verrebbe da dire – dell’imminente futuro. Presentati del presidente dell’Apsp Fulvio Viesi e moderati dal direttore di Upipa Massimo Giordani, sono intervenuti Francesco Moser, l’astista olimpionico Renato Dionisi, il giavellottista olimpionico Renzo Cramerotti, il velocista emergente Jenns Fernandez e la pallamanista Anna Chiara Campesterini.

Dopo un primo momento musicale offerto da Antonella, del servizio animazione dell’Apsp che ha proposto il brano “Una vita da mediano” accompagnandosi con la chitarra, è iniziata la tavola rotonda. Gli aneddoti e le risate sono state molte: da Francesco Moser che ricordava come una delle sue prime gare fu proprio una Mori – Brentonico, al racconto di Dionisi che riferiva come, da giovane, non avendo altro modo di allenarsi provò a saltare la siepe del rosmarino, danneggiandolo e dovendone subire le conseguenze in famiglia. Cramerotti, dal canto suo, ha rievocato i tempi in cui si allenava – non avendo di meglio – con i bastoni usati in campagna per sorreggere le piante di fagioli. Una giornata in cui si è sottolineata l’importanza del movimento, a qualunque età.

Non ha potuto essere presente, ma ha fatto pervenire il proprio saluto, la presidente del Coni di Trento Paola Mora, che è stata tra le ideatrici dell’incontro.