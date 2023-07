Alla Sacca di Darfo interventi sulla frana, nuovi cantieri aperti

giovedì, 20 luglio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Proseguono i lavori di messa in sicurezza della zona dove venerdì scorso si è staccata una frana con circa mille metri cubi di sassi e terra e interrotta la strada della Sacca di Darfo. Il Comune di Darfo con il sindaco Dario Colossi si è subito attivato e dopo sopralluoghi dei tecnici, l’ufficio territoriale della Regione ha stanziato 100.000 euro come somma urgenza.

Ora sono al lavori tecnici e impresa con i rocciatori che stanno disgaggiando la parete dove si è verificata la frana, metterlo in sicurezza l’area, la strada e il sentiero ciclabile che restano chiusi. Saranno inoltre posate nuove reti paramassi, potenziato il vallo e installato un sistema di monitoraggio.

ALTRE OPERE

Intanto il Comune di Darfo ha avviato nuovi cantieri: il primo riguarda le asfaltature che stanno interessando le strade della città, partendo da Gorzone, il secondo in via Molzelle a Boario alta dove sono in corso da parte del Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica i lavori di realizzazione del parco giochi inclusivo in via Molzelle a Boario alta, con un costo di 45mila euro, di cui 15mila a carico del Comune di Darfo Boario Terme e 30mila da Regione Lombardia