Aldino, speciale serata nella gola del Bletterbach

sabato, 19 agosto 2023

Aldino (Bolzano) – Quando gli appassionati di astronomia e gli amici della geologia si incontrano presso il GEOPARC Bletterbach ad Aldino (Bolzano) per uno “sguardo al passato”, non è la profonda gola che sta al centro dell’attenzione, ma il cielo sopra il Corno Bianco (foto © Christian Weber).

Da parecchi anni è il momento culmine della stagione estiva al lo “sguardo nel passato” con il Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige, il Planetarium Alto Adige e gli astrofili “Max Valier”. Mercoledì 24 agosto a partire dalle 21 gli osservatori delle stelle e gli appassionati di geologia nel Dolomiti Patrimonio UNESCO Bletterbach ad Aldino rivolgeranno il loro sguardo non verso il basso nella profonda gola, ma verso il cielo notturno sopra il Corno Bianco.

La Luna con i suoi crateri, il pianeta Saturno con i suoi anelli, la Via Lattea e – con un po’ di fortuna – qualche stella cadente possono essere osservati particolarmente bene sul prato sopra il Centro Visitatori di Aldino. Sabrina Bernhard (astrofisica al Planetarium Alto Adige), Benno Baumgarten (geologo) e Brigitte Lintner (astronomi amatoriali “Max Valier”) aiuteranno ad identificare i corpi celesti e le costellazioni, sia a occhio nudo sia attraverso il telescopio. I relatori mostreranno quanto sia strettamente legata la geologia all’astronomia. Non a caso, l’Agenzia Spaziale Europea ESA addestra i propri astronauti per future missioni anche nel GEOPARC Bletterbach.

La partecipazione all’evento è gratuita, non è necessaria alcuna prenotazione. L’appuntamento è alle 21 presso il Centro Visitatori GEOPARC Bletterbach ad Aldino. Si consiglia un abbigliamento caldo, in caso di maltempo l’evento sarà annullato.