mercoledì, 20 marzo 2024

Trento – Alberto Pattini e Tiziano Uez “Autonomisti per Trento” in Consiglio comunale. Con il ritorno di Alberto Pattini in consiglio comunale a dicembre si è ricostituito il collaudato sodalizio politico con Tiziano Uez. “ I due consiglieri hanno da tempo dichiarato, per coerenza politica e personale di appoggiare il sindaco Franco Ianeselli. Tale affermazione e presenza sulla città nasce da molti anni con un importante contributo politico. Il regolamento del Consiglio non consente di formare un nuovo gruppo se non con almeno tre consiglieri.

Nel frattempo Pattini e Uez (nella foto) hanno aderito al gruppo misto, con l’incarico a Pattini di rivestire il ruolo di capogruppo per i consiglieri del gruppo misto che si riconoscono nella maggioranza che sostiene il sindaco Franco Ianeselli.

Sul piano politico i due consiglieri intendono richiamarsi, e tale posizione emerge in tutte le attività di indirizzo e di controllo che spettano al Consiglio da loro espresse (mozioni, ordini del giorno, dichiarazioni di voto sulle delibere proposte dalla Giunta), alla tradizione autonomista, con particolare riguardo alla storia antica e recente della città in una tradizione di autogoverno e di rivendicazione di una politica al servizio dei cittadini e del bene comune contro ogni centralismo, che affonda le sue radici nel governo provvisorio di Rodolfo Belenzani di inizio ‘400, negli Statuti della città di Trento del ‘500 che furono esempio per molte altre città del Trentino – Tirolese, nelle lungimiranti amministrazioni comunali dell’ ‘800, fino all’ordinamento comunale attuale che ha ripristinato le facoltà negate dal totalitarismo con l’imposizione dei podestà.

Per questo la posizione politica di Alberto Pattini e Tiziano Uez può essere identificata come “Autonomisti per Trento”, denominazione civica, identitaria e territoriale al servizio della propria comunità”.