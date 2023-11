Alberto Bonisolli: il saluto e la gratitudine della Giunta di Arco

mercoledì, 8 novembre 2023

Arco – La Giunta comunale di Arco al completo con il segretario generale Giorgio Osele e il consigliere Tommaso Ulivieri ha incontrato Alberto Bonisolli, direttore generale di Gestel da pochi giorni in pensione.

Una lunga carriera, quella di Bonisolli, iniziata nel 1992 in Comune a Riva del Garda. Finché, nell’estate del 2009, la svolta: nasce Gestel (acronimo di Gestione entrate locali), società a responsabilità limitata creata dai Comuni di Arco, Riva del Garda, Tenno e dall’allora Comprensorio C9. L’obiettivo: diminuire i costi generali di gestione, fornire ai cittadini un’interpretazione univoca in materia di tributi e garantire un servizio migliore. È un passaggio epocale sulla strada dell’unione delle forze sovracomunale, che oltretutto si compie in un ambito delicato e complesso come quello della gestione dei tributi. La sede è in via Santa Caterina nel Comune di Arco, dove si trova tutt’ora. Qui dal primo luglio del 1992 fanno riferimento circa 27 mila utenti per la Tia (Tariffa di igiene ambientale, oggi Tari) e circa 15 mila per l’Ici (Imposta comunale sugli immobili, oggi Imu). Direttore è fin dall’inizio Bonisolli, che ha preso parte attiva a tutta la fase di progettazione del nuovo servizio, e sotto la cui guida la società rapidamente si amplia, arrivando oggi a occuparsi di 68 mila utenti (il 12,55% dell’intero territorio provinciale), non solo dei comuni dell’Alto Garda e Ledro, ma anche di Mori, Vallelaghi, Fiavè, Bleggio Superiore, Comano Terme e Stenico.

“Come amministrazione ci tenevamo a incontrati -ha detto il sindaco Alessandro Betta- per esprimerti l’apprezzamento per il tuo lavoro e per ringraziarti di tutto quello che hai fatto nell’ideazione e nella creazione di Gestel. Una società che da tutti è considerata un gioiello, un connubio di energie positive che è una esperienza di territorio unica. Qualcosa che mi piace pensare possa essere di esempio per altre sinergie innovative e virtuose. Siamo un insieme di territori piccolissimi e mettere insieme le energie non può che essere estremamente utile, specie nella crescente complessità dei nostri tempi”.

“Le attestazioni di stima fanno piacere e vi ringrazio -ha detto Alberto Bonisolli- Gestel è stata una scommessa alla quale molti hanno creduto, anche per questo è riuscita. Non era facile, ci abbiamo messo del nostro. Dalla nostra abbiamo di essere piccoli e veloci, quindi per noi per certi versi è stato anche facile, comunque i risultati in effetti sono venuti e, specie per un organismo dall’assetto societario, è stato un bel successo. Oggi anche le srl sono cambiate e sarebbe diverso, ma Gestel adesso ha radici solide, un bacino di quasi 60 mila residenti, quasi come Rovereto. La sfida più importante, però, è stata quella del pubblico, che è soddisfatto e apprezza il nostro lavoro. Abbiamo fatto anche scelte innovative, e ora stiamo puntando sull’online. Sono certo di lasciare una società in grande forma, con personale molto capace e di grande esperienza, e una nuova direttrice, la dott.ssa Eva Sotelino, preparata e motivata”.