Albaredo, frana sulla statale 470 del Passo San Marco

mercoledì, 20 settembre 2023

Albaredo San Marco (Sondrio) -Sulla statale 470 “della Valle Brembana e del Passo San Marco” è temporaneamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, dal 71,200 km al 61,300 ad Albaredo San Marco, in provincia di Sondrio, a causa di una frana. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

La statale 470 collega – superando il Passo San Marco – la Valtellina alla Val Brembana ed è uno dei passi alpini più frequentati da ciclisti e motociclisti.