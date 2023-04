Ala: un nuovo parco urbano sulla sponda del torrente

sabato, 29 aprile 2023

Ala – È qualcosa di più di un parco urbano: campo da calcio, giochi, attrezzi, un piccolo parcheggio e soprattutto una “spiaggia verde” che arriva fino al torrente Ala, ideale per dei momenti di relax o di sport nella bella stagione. È la nuova area verde alla Passerella, inaugurata stamattina: un vero e proprio piccolo parco fluviale, realizzato dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia (S.O.V.A.). Collocata sulla sinistra orografica dell’alveo del torrente Ala, a fianco di una zona residenziale e a pochi passi dalla stazione ferroviaria, è facilmente raggiungibile anche dal centro percorrendo la ciclabile lungo il torrente. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza dell’assessore allo sviluppo economico e lavoro Achille Spinelli e delle autorità locali, tra le quali il sindaco Claudio Soini, l’assessore Luigino Lorenzini che ha seguito il progetto fin dall’inizio, gli altri rappresentanti dell’amministrazione comunale e il sindaco di Avio Ivano Fracchetti. Foto di Fabio Galas – PAT.

“Grazie al Comune per questa idea di realizzare qualcosa di diverso in un’area non frequentata, sul quale poi la Provincia ha lavorato – ha detto l’assessore Spinelli. È diventato ora un luogo bellissimo, aperto alla cittadinanza e ai giovani, grazie a un intervento fortemente apprezzato dalla comunità locale, la cui realizzazione è stata facilitata dall’ottima collaborazione con il Comune, le maestranze e gli uffici tecnici dei Bacini Montani. È una delle iniziative che vengono portate avanti con grande qualità e una progettazione attenta, che permette di raggiungere questi obiettivi, anche di recupero ambientale e paesaggistico. Ringrazio tutta la comunità che oggi è qui raccolta, perché è in questi momenti che si progetta il futuro e si pensa a rendere un servizio importante partendo dai giovani, che hanno bisogno di punti di aggregazione”, ha detto ancora Spinelli, ringraziando il S.O.V.A., rappresentato stamattina dal tecnico Sergio Scarpiello, e i lavoratori per quanto fatto e ricordando che il Progettone va avanti, si rinforza e soprattutto “valorizza i lavoratori, li accompagna e li forma gestendoli al meglio e in modo più incisivo rispetto alla norma passata”.

“I nostri concittadini – ha aggiunto il sindaco Soini che ha ringraziato la Provincia, il SOVA e le maestranze – si ricorderanno che questa era un’area un po’ degradata, non consona ad un luogo così bello. Finalmente è stata valorizzata con un progetto che intercetta diverse esigenze. Tutto questo grazie ad una sinergia importante fra Provincia e Comune che ci ha permesso di portare a compimento molti progetti e di impostarne di nuovi per il futuro“.

Il S.O.V.A. si intesta da oggi una nuova opera pubblica, che viene incontro alla richiesta di una realtà comunale, e che sarà fruibile da tutti i cittadini. Una testimonianza, una volta di più, di come le politiche occupazionali – rivolte in particolare a quel segmento di forza lavoro disoccupata che farebbe più fatica a trovare un nuovo impiego, spesso per ragioni legate all’età – possano coniugarsi efficacemente con la realizzazione di interventi di cui beneficia tutta la comunità, e che gli enti locali da soli farebbero fatica a porre in essere. Il lavoro di riqualificazione, avviato nell’autunno 2021, è intervenuto in un’area invasa dalle piante e usata sporadicamente come parcheggio, a beneficio dell’area residenziale circostante e di tutta la cittadina di Ala. La progettazione, la coordinazione della sicurezza e la direzione lavori sono state eseguite internamente dagli uffici del S.O.V.A. Il Comune ha completato gli interventi ultimando la realizzazione dell’erba sintetica del campetto da calcio e l’acquisto e posa dei giochi per i bambini, provvedendo a completare la messa in opera dell’illuminazione L’intervento ha comportato l’impiego di una squadra di 5 operai per complessivi 7 mesi di lavoro. Prima dell’avvio dell’opera vera e propria il Servizio Bacini Montani della Provincia ha effettuato una completa pulizia delle sponde del torrente Ala, asportando diverso materiale dall’alveo. Una parte del materiale di risulta è stato ricollocato per la realizzazione dell’area sportiva. Sono stati realizzati il percorso pedonale, alcune panchine singole e tavoli/panche. Il parco è stato abbellito utilizzando alcuni massi da fiume. Sono state messe infine a dimora diverse piante e realizzato il prato.