Al Brennero pattugliamento misto tra Polizia italiana e austriaca

martedì, 21 febbraio 2023

Brennero – Al via servizi di pattugliamento misto tra la Polizia di Stato italiana ed austriaca, sui principali convogli ferroviari che, attraverso il Brennero, collegano, in entrambe le direzioni, il Land del Tirolo alla provincia autonoma di Bolzano.

L‘accordo operativo, sottoscritto dal questore di Bolzano con l’omologo Landespolizeidirektor di Innsbruck, ha, quale base giuridica, l’accordo bilaterale italo-austriaco in materia di cooperazione di Polizia del 2014 e si fonda, altresì, sulla positiva esperienza di una analoga forma di cooperazione transfrontaliera già avviata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella fascia confinaria tra la provincia di Udine ed il Land della Carinzia.

I servizi sui convogli ferroviari, che inizialmente verranno espletati per almeno due volte alla settimana, saranno assicurati, per parte italiana, dalle Polizie di Frontiera e Ferroviaria sulla tratta Innsbruck-Fortezza.

L’accordo, che consentirà di rafforzare le sinergiche attività di cooperazione per il contrasto all’immigrazione irregolare e, più in generale, alla criminalità transfrontaliera, vuole essere una ulteriore risposta al rinvigorirsi dei flussi migratori irregolari e alle attività dei trafficanti di esseri umani che operano lungo la cosiddetta “rotta balcanica”, in un momento in cui sia l’Austria che l’Italia hanno rafforzato la cooperazione di Polizia per contrastare i movimenti migratori secondari, che provengono da altri Paesi della UE.

Il dispositivo congiunto, che si aggiunge ai servizi, già quotidianamente attuati dalla questura di Bolzano e dalla IV Zona di Polizia di Frontiera, di controllo del territorio e di vigilanza lungo l’intera fascia confinaria nord-orientale, verrà modulato alla luce della esigenze contingenti, che saranno valutate sulla base del continuo scambio informativo tra le due Polizie e della conseguente analisi del rischio.