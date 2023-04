Al 29simo Bike Festival è subito boom di visitatori

venerdì, 28 aprile 2023

Riva del Garda – Dopo l’eclatante successo del 2022 l’FSA Bike Festival – Garda Trentino è pronto a superarsi e la giornata di apertura, oggi, venerdì 28 aprile, ne ha dato conferma con una grande presenza di appassionati incuriositi dalle novità di 350 brand presso gli oltre 200 stand dell’area expo, che quest’anno supera i 25.000 mq di superficie.

La manifestazione, organizzata dalla casa editrice tedesca Delius Klasing in collaborazione con Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., è stata inaugurata oggi, venerdì 28 aprile, alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore allo Sport e Turismo della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni, dell’Assessore allo Sport e agli Eventi del Comune di Riva del Garda Lorenzo Pozzer, di Silvio Rigatti e Oskar Schwazer –Presidente e Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. -, del Managing Director di Delius Klasing Nils Oberschelp e del fondatore del Bike Festival Uli Stanciu. Foto @Credits: Tobias Köhler – Desire Lines.

“È una grande emozione vedere così tanti visitatori già alla prima giornata. Ogni anno il Bike Festival ha la capacità di rinnovarsi e le aspettative per quest’anno sono molto alte, con l’aggiunta di un giorno alla manifestazione e le tante novità presenti: l’affluenza di oggi fa sicuramente ben sperare”, ha dichiarato l’Assessore allo Sport e al Turismo della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni.

“È un vero piacere vedere quanto il Bike Festival sia cresciuto in questi anni. Rispetto ad altre fiere del settore, quella sul nostro territorio rappresenta il vero concetto di festival: non solo agonismo, ma anche accoglienza e famiglia”, ha detto l’Assessore allo Sport del Comune di Riva del Garda Lorenzo Pozzer.

Nella giornata odierna, oltre all’inaugurazione ufficiale, ha avuto luogo anche FUNduro, il nuovo percorso a tappe di enduro all’insegna del divertimento, che ha condotto i partecipanti verso il Monte Altissimo.

Quella di domani, sabato 29 aprile, sarà di certo la giornata più attesa dagli atleti iscritti alle gare. Alle ore 7:30 la Scott BIKE Marathon prenderà il via da Riva del Garda, con la possibilità per gli iscritti – 1.300 partecipanti provenienti da 25 nazioni straniere (circa il 45% dalla Germania e il 28% dall’Italia) – di scegliere tra Ronda Piccola, (30,67 chilometri e 1.065 metri di dislivello), Ronda Grande (59,56 chilometri e 2.406 metri di dislivello) e Ronda Extrema (82,77 chilometri e 3.484 metri di dislivello). Le tracce dei percorsi saranno messe a disposizione dei partecipanti come file GPX prima della gara, scaricabili dal sito (clicca qui). Grande novità di quest’anno: l’arrivo di tutti e tre i percorsi sarà in Viale Rovereto, di fronte all’area expo.

Quella di domani, sabato 29 aprile, sarà di certo la giornata più attesa dagli atleti iscritti alle gare. Alle ore 7:30 la Scott BIKE Marathon prenderà il via da Riva del Garda, con la possibilità per gli iscritti – 1.300 partecipanti provenienti da 25 nazioni straniere (circa il 45% dalla Germania e il 28% dall’Italia) – di scegliere tra Ronda Piccola, (30,67 chilometri e 1.065 metri di dislivello), Ronda Grande (59,56 chilometri e 2.406 metri di dislivello) e Ronda Extrema (82,77 chilometri e 3.484 metri di dislivello). Le tracce dei percorsi saranno messe a disposizione dei partecipanti come file GPX prima della gara, scaricabili dal sito (clicca qui). Grande novità di quest’anno: l’arrivo di tutti e tre i percorsi sarà in Viale Rovereto, di fronte all’area expo.

Al termine della competizione, spazio al relax e al divertimento: dalle 19:00 alle 22:00 si terrà l’Open Night del Bike Festival, in cui il villaggio espositivo si trasformerà in una festa all’aria aperta, seguita dal Bike Festival Party, presso la Spiaggia degli Olivi.

Tra i vari appuntamenti del weekend, si terranno diversi momenti anche presso lo stand di Garda Dolomiti (I4): ogni giorno si potrà infatti gustare la Birra Impavida, il cui ricavato sarà investito nella manutenzione dei trail locali con “Beer for a better ride”. Inoltre, durante le quattro giornate di festival, sarà possibile testare le proprie capacità d’equilibrio e vincere gadget originali durante l’ora dell’aperitivo accompagnati da DJ set (alle 12:00 e alle 17:30) con “Contest Bike Balance”. Sabato 29 aprile invece sarà il turno della pedalata insieme alla bike ambassador Garda Trentino Eleonora Farina al Trail Center di Pietramurata (dalle 14:30 alle 17:00, iscrizione qui), infine domenica 30 aprile, alle 14:30 sempre con la bike ambassador Eleonora Farina si terrà presso lo stand “Girls ride better”, dove la testimonial fornirà consigli utili e suggerimenti per migliorare le prestazioni in sella.

“È per tutti noi una grande emozione vedere così tanta gente oggi e soprattutto vedere tra noi chi ha avuto l’idea del Bike Festival 29 anni fa. Anno dopo anno l’evento è diventato sempre più grande e quest’anno siamo convinti arriverà al massimo della sua espressione. L’APT e le amministrazioni comunali credono molto nel prodotto bike e se il Garda Trentino è diventato forte nell’immaginario collettivo per la MTB, lo dobbiamo sicuramente anche al Bike Festival” ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

“Nel Garda Trentino viviamo la bici tutto l’anno e il Bike Festival rappresenta in realtà solo ‘la punta dell’iceberg’. Questo evento è talmente importante che ora raggiungiamo non solo il target tedesco, ma anche quello di altri paesi, oltre a quello italiano, sia in termini di visitatori che di espositori: la richiesta di stand è infatti aumentata molto, portandoci quindi alla decisione di allargare l’area espositiva verso il lago” – ha concluso il Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer.

Il villaggio del Bike Festival sarà aperto domani, sabato 29 aprile e domenica 30 aprile dalle 10:00 alle 19:00, mentre lunedì 1° maggio dalle 10:00 alle 16:00.

Per tutte le altre informazioni sul programma di FSA BIKE Festival-Garda Trentino 2023 invitiamo a visitare il sito dedicato.