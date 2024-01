Agricoltura di montagna, il PD di Valle Camonica: “Superare lo scontro su Cissva”

martedì, 30 gennaio 2024

Cedegolo (Brescia) – Il PD di Valle Camonica per il rilancio dell’agricoltura di montagna: “Lo scontro su Cissva va superato”. Il Partito Democratico di Valle Camonica guarda con attenzione alla situazione dell’agricoltura sul territorio ed esprime la sua preoccupazione per i recenti fatti che hanno riguardato la gestione del Caseificio Sociale di Valle Camonica e del Sebino (Cissva), che rischiano di compromettere l’immagine dell’intera valle.

Durante i lavori preparatori all‘Assemblea di Zona per il rinnovo della segreteria, il circolo PD di Capo di Ponte ha sollecitato la zona a prendere posizione a sostegno degli allevatori e delle allevatrici che conferiscono il latte al Cissva di Capo di Ponte.

“La zootecnia in montagna – dichiara il segretario del PD di Valle Camonica, Pier Luigi Mottinelli (nella foto) – rappresenta uno strumento di contrasto allo spopolamento: le aziende agricole che presidiano il territorio sono presenze che favoriscono il mantenimento delle famiglie nelle nostre valli”.

“Lo scontro sul Cissva va superato – continua Mottinelli – nell’interesse di chi vive di agricoltura e allevamento. L’obiettivo deve essere quello della promozione e della vendita dei prodotti tipici della filiera latteo-casearia, come complemento alla ristorazione e come elemento di pregio dell’offerta turistica della nostra Valle”.

La soluzione non può che passare da un’azione propositiva della politica e delle istituzioni camune, rispettosa della storia del territorio, che guardi all‘agricoltura come ad un valore primario e non come ad un’occasione di scontro per la conquista di consensi elettorali.

“La Cissva è indissolubilmente legata a Capo di Ponte: rappresenta un patrimonio per l’intera Valle Camonica e qui deve rimanere – prosegue il segretario – vanno richiamate tutte le parti che si sono confrontate in questi mesi a concentrarsi sull’interesse comune degli allevatori e delle loro famiglie. Il piano di rilancio della Valle Camonica proposto dalla Comunità Montana indicava la Cissva come incubatore e centro di sviluppo del settore agroalimentare, strategico per la futura identità della nostra valle e del rilancio della intera filiera: bisogna ripartire da qui”.

Il piano del Partito Democratico di Valle Camonica per il rilancio di Cissva e il consolidamento del settore agricolo locale si articola in sei punti:

1. Vanno intraprese tutte le azioni necessarie perché il latte conferito al caseificio venga remunerato in maniera superiore al prezzo regionale, aumentando così il numero dei soci; in questo senso le dichiarazioni pubbliche della presidente della Cooperativa fanno sperare che si sia intrapresa la strada giusta.

2. Si mettano a disposizione adeguate risorse finanziarie, a valere sul bilancio degli enti comprensoriali, sotto forma di fondo di garanzia, che permetta al Cissva di realizzare gli investimenti necessari per modernizzare la produzione, ripensando metodi e tecniche di produzione anche rispetto alle sfide del cambiamento climatico, e che sia aperto anche ad allevatori e allevatrici locali che volessero realizzare o riattivare caseifici turnari.

3. Tenuto conto che la Legge Madia impedisce agli enti pubblici di essere soci di imprese economiche di attività non attinenti a quelle istituzionali, il rilancio di Cissva non può vedere il controllo diretto della politica locale nella gestione. Piuttosto, si individuino le garanzie necessarie e le adeguate relazioni commerciali verso la grande distribuzione, per la commercializzazione di latte fresco e dei prodotti lavorati.

4. Si attivino spacci commerciali nelle zone turistiche, che uniscano la vendita di produzioni locali a punti di informazione turistica.

5. Si riprendano le relazioni con le organizzazione di categoria, nella massima chiarezza e abbandonando i toni polemici che hanno caratterizzato l’attuale confronto, per concordare un grande piano di rilancio della zootecnia in Valle, legata al mantenimento dei fondi e della viabilità rurale; le aziende agricole e forestali devono essere valorizzate, come presidio della presenza umana, a tutela del territorio a difesa del dissesto idrogeologico.

6. Si superino atteggiamenti di contrapposizione che creano divisioni tese a perpetuarsi nel tempo. La politica della Valle riprenda il ruolo di indirizzo e garanzia per le aziende agricole, senza alcuna distinzione, senza entrare nella gestione, ma mantenendo un ruolo terzo e di programmazione.