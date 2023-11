Agrialp, inaugurata la rassegna a Fiera Bolzano

venerdì, 24 novembre 2023

Bolzano – Inaugurata, nei padiglioni di Fiera Bolzano, l’edizione 2023 di Agrialp: i visitatori potranno conoscere oltre 400 espositori, partecipare a più di 30 eventi e vivere in prima persona il tema portante della fiera, “Con energia verso il futuro”, nella mostra “Energy Greenhouse”.

Nel suo discorso di apertura, il presidente di Fiera Bolzano, Armin Hilpold, ha ricordato che “Agrialp nel 1971 è stata la prima fiera specializzata a staccarsi dalla fiera campionaria di Bolzano. In questa 28. edizione i principali temi trattati sono energia, innovazione e fotovoltaico”.