Agrialp: a Fiera Bolzano tanti eventi e due minuti di silenzio contro la violenza sulle donne

sabato, 25 novembre 2023

Bolzano – Terza giornata di Agrialp e apertura della mostra dell’agricoltura a Fiera Bolzano. Il mondo agricolo si proietta verso il futuro e tanti sono gli eventi in calendario tra oggi e domani. Proseguono le grandi attrazioni nei padiglioni dell’ente fieristico di Bolzano e, come preannunciato da Priska Hechenblaickner (nei video), brand manager di Agrialp, a mezzogiorno – in occasione delle giornata contro la violenza sulle donne – espositori e visitatori si sono fermati per due minuti. Tutti in silenzio: un messaggio forte per fermare la violenza sulle donne.

Durante la giornata odierna e in quella di domani sono numerosi gli appuntamenti: oggi il confronto sui grandi temi, quali gli eventi atmosferici e la gestione idrica, domani l’attenzione sarà rivolta ai temi dell’intelligenza artificiale e della robotica nell’agricoltura.

“Con energia verso il futuro” è il filo conduttore dell’edizione di Agrialp che si sta occupando del possibile utilizzo dei mezzi green e come risparmiare e generare energia nel settore agricolo. I mezzi agricoli a metano ed elettrici sono le grandi attrazioni. Agrialp, con oltre 400 espositori disposti su 26.000 metri quadri di superficie espositiva e più di 30 eventi, è in programma fino a domani pomeriggio.