Agrialp, a Fiera Bolzano le novità green del settore agricolo

sabato, 25 novembre 2023

Bolzano – Agrialp fa da grande attrazione in questo weekend a Fiera Bolzano, con tante novità per il moNdo agricolo, in particolare trattori e mezzi, tra cui falciatrici, elettrici o a metano, quindi pannelli fotovoltaici e incontri per programmare un futuro green. Nel weekend è in programma anche la fiera dell’agricoltura, un momento importante per l’Alto Adige.

GLI ESPOSITORI – “Con energia verso il futuro” è il filo conduttore dell’edizione di Agrialp che si sta occupando del possibile utilizzo dei mezzi green e come risparmiare e generare energia nel settore agricolo. Aperta l’altro ieri e in programma fino a domani Agrialp, con oltre 400 espositori disposti su 26.000 metri quadri di superficie espositiva e più di 30 eventi, sta catalizzando l’attenzione di migliaia di persone, provenienti non solo dall’Alto Adige e Trentino, ma anche dalla Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

IL MESSAGGIO – Priska Hechenblaickner (nel video), brand manager di Agrialp, illustra le ultime novità di un settore in evoluzione, il ricco cartellone di eventi e l’iniziativa “Alto Adige si ferma” in programma oggi alle 12. Quest’anno, Fiera Bolzano festeggia 75 anni: Agrialp (nelle foto © Marco Parisi) è stata la prima fiera indipendente a essere scorporata, come sottolinea il direttore di Fiera Bolzano, Thomas Mur: “Mezzo secolo fa uno dei temi principali era l’elettrificazione dei masi, oggi il settore agricolo è alle prese con la transizione energetica”.

Efficienza energetica e fotovoltaico hanno caratterizzato la giornata di apertura di Agrialp, ieri un simposio dedicato alla mappatura del suolo, l’agri-risk future day nonché la giornata della vendita diretta da parte dei contadini e il confronto sul bostrico e la comunità energetica. Oggi saranno affrontati grandi temi, quali gli eventi atmosferici e la gestione idrica, mentre domani – domenica 26 novembre – l’attenzione sarà nuovamente rivolta a temi dell’intelligenza artificiale e della robotica nell’agricoltura.

LE NOVITA’ – Mezzi agricoli a metano ed elettrici sono le grandi attrazioni di Agrialp. Quello elettrico, costruito da Rigi-rt Trac – SKE 40 – è il primo prototipo elettrico ed è presentato dalla ditta Sanoll e avrà un grande sviluppo sia nel settore agricolo privato che per uso pubblico, da parte di Comuni e Province, ad esempio per pulizia strade o come sgombraneve.

Invece è in esposizione il nuovo trattore a metano – prodotta da New Holland – che verrà presto utilizzato in Alto Adige. Il mezzo è posizionato nello stand del Consorzio Agrario di Bolzano, il cui direttore, Klaus Gasser, svela le possibilità oggi esistenti di una gestione sostenibile dell’energia. Matteo Broggio indica una crescita nell’utilizzo di mezzi sempre meno inquinanti in campo agricolo e tra questi spiccano falciatrici elettriche, facilmente ricaricabili. All’ingresso di Fiera Bolzano si trovano inoltre pannelli fotovoltaici che stanno avendo un grande utilizzo nei masi e case agricole. E oggi – nel contesto della rassegna – sarà conferito il premio per l’innovazione IM.PULS ai tre giovani agricoltori più innovativi. Fiera Bolzano guarda a un futuro sostenibile in agricoltura.