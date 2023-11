Agenda 2030, incontro sullo sviluppo sostenibile a Cles

giovedì, 9 novembre 2023

Cles (Trento) – “La storia, memoria del tempo a venire” è il titolo dell’incontro che si terrà questa sera – giovedì 9 novembre, ore 20.30 – presso la Sala Borghesi Bertolla di Cles (Trento), nella serie degli appuntamenti organizzati dal comune di Cles in merito all’Agenda 2030.

In un contesto di crescenti sfide ambientali e sanitarie, l’attenzione si focalizza sul tredicesimo obiettivo di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, finalizzato ad adottare misure decisive per affrontare i cambiamenti climatici e le loro conseguenze.

Con l’evento di questa sera si avrà l’opportunità di acquisire maggiore consapevolezza rispetto a tematiche connesse alla sostenibilità ambientale e alla gestione delle emergenze sanitarie, con un focus particolare sulle malattie parassitarie.

Durante la serata interverranno il professor Alessandro Cocchi, coordinatore del Consiglio Direttivo del Think Tank de Carneri Lab, i professori Fabrizio Bruschi ed Edoardo Pozio, curatori del libro di Ivo de Carneri Parassitologia generale e umana 14esima edizione https://www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/de-carneri-parassitologia-generale-e-umana-bruschi-pozio, che verrà presentato nella sua versione aggiornata durante la serata, e Lucia Martinelli ricercatrice senior del MUSE.

“La storia – spiegano gli organizzatori dell’evento – insegna che possiamo superare ogni ostacolo quando lavoriamo insieme, e il nostro impegno comune è la chiave per un futuro sostenibile”.