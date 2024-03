Agenda 2030: focus su lavoro, innovazione e crescita economica a Cles

venerdì, 8 marzo 2024

Cles (Trento) – A marzo e aprile i nuovi obiettivi “per un futuro migliore e più sostenibile per tutti”. Mostre, incontri, film, laboratori, libri e dibattiti. Il tutto per offrire un focus su “Lavoro dignitoso e crescita economica” e “Imprese, innovazione e infrastrutture”.

Sono questi gli obiettivi, rispettivamente il numero 8 e il numero 9, che saranno approfonditi nei mesi di marzo e aprile nell’ambito di “Cles per Agenda 2030” per «ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti».

Sarà l’occasione per parlare di donne, ma anche di giovani e di prospettive future, della situazione lavorativa nelle Valli del Noce e di inclusione nel mondo del lavoro.

“Nella programmazione degli eventi che fanno riferimento agli obiettivi 8 e 9 dell’Agenda 2030 – spiega l’assessora all’area della cultura e della formazione Simona Malfatti – abbiamo cercato di mettere a fuoco la situazione e le prospettive lavorative dei giovani e delle donne, perché spesso sono loro che incontrano maggiori difficoltà a entrare nel mondo del lavoro e a ricevere una retribuzione adeguata. Come sempre, abbiamo cercato di tenerci alla larga da semplificazioni e catastrofismi, puntando al coinvolgimento, alla valorizzazione delle buone pratiche presenti nel nostro territorio, alla condivisione di obiettivi concreti ed esempi che possano ispirare”.

Si arricchirà così di una nuova tappa il percorso di approfondimento e sensibilizzazione del capoluogo noneso per “Agenda 2030”, che comprende 17 obiettivi interconnessi definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Finora a Cles si sono già affrontati gli obiettivi 15 “Vita sulla terra”, 5 “Parità di genere”, 10 “Ridurre le disuguaglianze”, 16 “Pace, giustizia e istituzioni solide”, 4 “Istruzione di qualità”, 6 “Acqua pulita e servizi igienico sanitari”, 14 “Vita sott’acqua”, 3 “Salute e benessere”, 1 e 2 “Sconfiggere la fame” e “Sconfiggere la povertà”, 13 “Lotta contro il cambiamento climatico”.

Anche in questa occasione l’intenzione è di coinvolgere il territorio, gli enti e le organizzazioni che lavorano e si impegnano per rendere passo dopo passo raggiungibili gli ambiziosi obiettivi dell’Agenda.

Di seguito tutti gli appuntamenti in programma nei mesi di marzo e aprile nell’ambito di “Cles X Agenda 2023”

VENERDÌ 8 MARZO ore 14.30 Biblioteca di Cles

PRESENTIAMO LA DONNA

Rompiamo il silenzio: un’unica voce per la parità. Riflessioni a cura del gruppo Sulle tracce della filosofia del Liceo Russell sul tema della donna e mondo del lavoro, della violenza di genere e assistita. Intermezzo musicale a cura di studenti e insegnanti.

MERCOLEDÌ 13 MARZO ore 20.45 Sala Borghesi Bertolla di Cles

IN QUESTO MONDO LIBERO…

Film premiato per la sceneggiatura alla Mostra del Cinema di Venezia. Angie, dopo un licenziamento, decide di mettersi in proprio, creando un’agenzia finalizzata allo sfruttamento del lavoro degli immigrati. Regia di Ken Loach. Introduce Michele Bellio.

VENERDÌ 15 MARZO ore 20.30 Palazzo Assessorile di Cles

STRIKE! GIOVANI CHE CAMBIANO IL MONDO

Storie positive che capovolgono i luoghi comuni sul mondo giovanile. Presentazione di “Strike!”, un progetto a cura di Fondazione Franco Demarchi e delle Politiche Giovanili – Provincia Autonoma di Trento. Con l’intervento di alcuni giovani che hanno inseguito i propri sogni e delle ragazze e dei ragazzi del CFP Upt di Cles.

DAL 16 MARZO AL 16 APRILE Biblioteca di Cles

PROJECT ART OLTRE LA VISIONE DEL LIMITE

Dove il colore incontra la tela e diventa arte. 7a edizione della mostra a cura del Servizio percorsi per l’inclusione – Centro Occupazionale “Il Noce” della Cooperativa sociale GSH.

SABATO 16 MARZO ore 17.00 Palazzo Assessorile di Cles

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, ROBOTICA e ARTE

Incontro per comprendere cos’è l’intelligenza artificiale, quanto la robotica sta cambiando il mondo e come AI e robot possono entrare in ambiti prettamente umani come l’arte. A cura di Paolo Gallina, professore di robotica presso l’Università di Trieste. Moderano l’intervento i ragazzi di Idea Lab.

VENERDÌ 22 MARZO ore 17.00 Palazzo Assessorile di Cles

DONNA E LAVORO IN EQUILIBRIO TRA VITA PRIVATA E PERFORMANCE

Incontro formativo per esplorare nuove possibilità di vivere in equilibrio e con piacere la propria vita. In collaborazione con Accademia d’Impresa e il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. In contemporanea per bambine e bambini: letture e laboratorio di yoga (+6, con materassino; iscrizione in Biblioteca 0463/422006). A seguire aperitivo.

MERCOLEDÌ 27 MARZO ore 20.30 Palazzo Assessorile di Cles

TRACCE DI MEMORIA LA GRANDE GUERRA IN MONTOZZO, TONALE E PRESENA

Un lavoro di studio e ricerca dà vita a un libro fotografico che unisce storia, natura, solidarietà e cooperazione internazionale. A cura di Michele Ravizza in collaborazione con l’associazione Solidarietà Alpina.

VENERDÌ 5 APRILE ore 20.30 Palazzo Assessorile di Cles

ECONOMIA DEL BENE COMUNE

Esiste un modello economico che coniuga profitto, responsabilità e sostenibilità? Incontro per comprendere come imprese e organizzazioni possono affrontare le sfide del nostro tempo, mettendo in atto azioni virtuose in cui i valori creano valore. Conoscerai buone prassi di imprese del territorio trentino. A cura di Graziano Tolve.

VENERDÌ 12 APRILE ore 20.30 Palazzo Assessorile di Cles

GIOVANI, SGUARDI DI FUTURO

Incontro per giovani coraggiosi, che desiderano affrontare le difficili sfide dell’oggi con speranza e ottimismo. Età consigliata dai 16 anni. A cura di Mattia Mascher.

VENERDÌ 19 APRILE ore 20.30 Sala Borghesi Bertolla di Cles

ECONOMIA E LAVORO IN TRENTINO E NELLE VALLI DEL NOCE

Comprendere il presente per immaginare il futuro. Intervengono la dott.ssa Stefania Terlizzi, dirigente generale dell’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, e il dott. Matteo Degasperi, sostituto direttore dell’Ufficio Studi e Ricerche della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.