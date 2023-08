Aeroporto minore, riconoscimento all’aviosuperficie di Caiolo

sabato, 12 agosto 2023

Caiolo (Sondrio) – L’aviosuperficie diverrà aeroporto minore. L’amministratore di Avio Valtellina, Gionni Gritti, ha annunciato che presto arriverà il decreto con l’aviosuperficie che potrà fregiarsi ufficialmente del titolo di aeroporto minore.

La società che gestisce l’impianto di Caiolo sta lavorando per far crescere l’aviosuperficie. Il riconoscimento di “aeroporto minore” significa anche poter aprire un varco doganale e poter intercettare i turisti provenienti dall’estero e in quest’ottica la società che gestisce la struttura sta lavorando. Tra i lavori in programma la realizzazione degli alloggi per il servizio antincedio, oltre alla manutenzione della pista. A Caiolo c’è la base degli elicotteri di Areu, che rimane un’attività fondamentale per il territorio valtellinese.