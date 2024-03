Aeroporti: Malpensa si conferma hub di riferimento del Nord Italia

martedì, 19 marzo 2024

Con la sua centralità e l’elevato gradi di connessioni nazionali e internazionali, l’aeroporto di Milano Malpensa si conferma come gateway di riferimento per tutto il Nord Italia.

Lo scalo, che nell’ultimo anno ha registrato 35,2 milioni di passeggeri, classificandosi al secondo posto delle infrastrutture aeroportuali italiane per numero di utenti, sorge infatti in una delle aree urbanisticamente più strategiche dell’intero territorio nazionale, del quale contribuisce attivamente allo sviluppo economico e sociale.

Alla luce di un anno da record, Sea, gestore degli aeroporti milanesi, ha di recente annunciato un incremento delle rotte a lungo raggio da e per Malpensa, comprensive di un nuovo volo per Hong Kong, in aggiunta ai 4 già previsti da Cathay Pacific, una rotta aggiuntiva per Chongqing, che amplierà la frequenza dei collegamenti settimanali tra Milano e la Cina, e un volo diretto tra Milano Malpensa e l’aeroporto di Sitia, a Creta.

Tra le tante novità in arrivo, per un totale di 177 nuove destinazioni, anche nuovi collegamenti con Tenerife, Comiso, Tolosa, Analya e Parigi, che mirano a consolidare la competitività di Milano Malpensa, anche in relazione ai principali aeroporti internazionali.

Aeroporto Milano Malpensa: le prospettive future

Oggi lo scalo milanese vanta una delle proposte più efficienti in termini infrastrutture, accessibilità e servizi, tuttavia le numerose opportunità, per quanto concerne le connessioni globali, continuano a stimolarne progressivamente il potenziamento.

Un intento sancito di recente dal Masterplan aeroportuale 2035, un piano di sviluppo che contempla una serie di ampliamenti atti a migliorare le performance dello scalo e la sua collocazione nel contesto territoriale.

Con la nuova configurazione, in particolare, si punta alla realizzazione di nuove infrastrutture o al potenziamento di quelle presenti, per migliorare l’assetto operativo e gli standard di servizio offerti.

L’obiettivo, anche alla luce di quello che oggi è considerato un hub strategico in termini di interesse nazionale, è di soddisfare le esigenze future, in modo che, entro il 2030, in linea con la stima di 38,2 milioni di passeggeri previsti, lo scalo possa disporre di infrastrutture adeguate a servire oltre 35 milioni di viaggiatori.

Tra i tanti interventi, alcuni programmati, altri in valutazione, un ampliamento lato terminal, un’estensione delle infrastrutture di volo e una serie di opere finalizzate a favorire l’accessibilità.

