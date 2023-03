Adotta un giusto: gli studenti dell’Olivelli Putelli raccolgono la testimonianza di Leone Benyacar

martedì, 21 marzo 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – “Adotta un giusto“, è il progetto dell’istituto Olivelli Putelli di Darfo Boario Terme (Brescia). Domani mattina – 22 marzo – gli alunni della 5^ A Sia dell’Olivelli Putelli si recheranno presso la RSA di Borno (Brescia) per raccogliere la testimonianza di Leone Benyacar, ebreo di nascita, salvato dalla signora Margherita Beduschi Zanchi, dalle persecuzioni razziali.

Per questo gesto di grande umanità alla signora Margherita è stato attribuito il riconoscimento più alto da parte dello Stato d’Israele “Giusto tra le Nazioni” e il suo nome è scolpito nella pietra e nel memoriale dell’Olocausto e degli Eroi di Gerusalemme.

L’intervista sarà effettuata in vista della Giornata a Tema sui “Giusti fra le Nazioni”. Nel corso del quale si terrà un convegno presso l’aula magna dell’istituto. Pur ricorrendo la celebrazione dei Giusti a livello nazionale il 6 marzo di ogni anno, verrà celebrata da tutte le componenti dell’Olivelli Putelli il 28 Marzo 2023 per permettere la partecipazione all’evento di Francesco Zanchi e – attraverso l’intervista – di Leone Benjacar.

L’IIS Olivelli Putelli, in questa occasione, ricorda la Shoah e le leggi razziali, ma anche «coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati».

Il progetto vuole contribuire alla crescita personale degli studenti delle classi triennio attraverso un percorso che parte dalla memoria e si conclude con l’invito rivolto ad ognuno di essi all’impegno.

L’approfondimento sarà curato dalle classi quinte che in preparazione della giornata dei Giusti, sono state invitate ad adottare un Giusto che presenteranno alle altre classi.

Negli anni precedenti è stato richiesto di individuare Giusti nell’ambito dello sport e della medicina, quest’anno la riflessione riguarda alcuni Giusti che hanno compiuto le loro gesta eroiche nel territorio lombardo.

Storia della Margherita Beduschi Zanchi e di Leone Benyacar

Leone classe 1930, è nato in una famiglia di ebrei ed è stato educato fino all’adolescenza nella fede di Abramo, è non vedente, per un incidente dell’età di tre anni.

La famiglia Benyacar tra il dicembre ‘43 e il novembre ’44 venne salvata dalle persecuzioni nazifasciste grazie all’azione della signora Margherita Beduschi Zanchi con la collaborazione dell’arciprete don Primo Mazzolari, del podestà Giovanni Rosa e dal maresciallo dei Carabinieri Antonio Sartori.

Margherita, detta Rita, è nativa di Rivarolo nel mantovano, ebbe un ruolo importante nel salvataggio della famiglia Benyacar.

Ai primi di dicembre del 1943 a Rivarolo era stata catturata e deportata una la famiglia che aveva dato rifugio a un ebreo del luogo.

I Benyacar preoccupati per la loro sorte chiesero aiuto a Rita che insieme a da don Primo Mazzolari escogitarono di confondere i Benyacar con un gruppo di sfollati di Gaeta, privi di documenti, facendo loro assumere il cognome di Benedetti. Per evitare sospetti, l’ultimo figlio dei Benyacar fu battezzato col nome di Giorgio Benedetti. Nel novembre del 1944 il padre di Leone, Santo Benyacar, riuscì a riunire la famiglia a Milano dove lavorava sotto falsa identità. La famiglia Benyacar fu sempre grata a quanti l’avevano aiutato, soprattutto alla signora Rita e a don Primo Mazzolari.