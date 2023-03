Adotta un Giusto: convegno e testimonianze all’Olivelli Putelli di Darfo

lunedì, 27 marzo 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Convegno “Adotta un Giusto”: l’IIS Olivelli Putelli di Darfo Boario Terme (Brescia) ricorda la Shoah, le leggi razziali, e “coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati“.

Domani, martedì 28 marzo, dalle 9:30 alle 12:30, è in programma l’importante appuntamento con testimonianze nell’aula magna dell’IIS Olivelli Putelli di Darfo Boario Terme (Brescia). Vi parteciperanno le classi 5 E Pas e 5 A Cat e come indicato dal dirigente scolastico, professor Antonino Florida, le classi non hanno aderito formalmente al progetto ma sono interessate, potranno partecipare seguendo in streaming l’evento.

Saranno presenti Bernardino Pasinelli, scrittore e conoscitore della Shoah in Valle Camonica e Roberto Zanchi, figlio di Margherita Beduschi Zanchi. Inoltre, sarà condivisa la testimonianza di Leone Benyacar, raccolta dagli studenti la scorsa settimana, salvato dalla signora Zanchi che per questo è stata riconosciuta “Giusto tra le Nazioni”. Al convegno seguirà l’apposizione della targa in ricordo dei Giusti.

Pur ricorrendo la celebrazione dei Giusti a livello nazionale il 6 marzo di ogni anno, verrà celebrata da tutte le componenti dell’Olivelli Putelli domani – 28 Marzo – per permettere la partecipazione all’evento di Francesco Zanchi e Leone Benjacar attraverso l’intervista. Il progetto vuole contribuire alla crescita personale degli studenti delle classi triennio attraverso un percorso che parte dalla memoria e si conclude con l’invito rivolto ad ognuno di essi all’impegno.

Il convegno sarà trasmesso in streaming, collegandosi al link