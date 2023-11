Problemi con acqua potabile: la situazione ad Arco e Ledro

martedì, 7 novembre 2023

Arco – Ad Arco (Trento) stanno proseguendo celermente le attività di analisi dell’acqua potabile, dopo che nei giorni scorsi le forti piogge avevano creato problemi e suggerito di renderne obbligatoria, per gli usi alimentari, la bollitura.

Oggi, martedì 7 novembre, si sono conclusi i prelievi in quindici punti diversi, sia della rete sia delle sorgenti, e inviati i campioni ai laboratori per le analisi. I risultati saranno disponibili entro mercoledì 8 per quanto riguarda i parametri principali, entro il giorno seguente quelli completi. A seconda del loro esito, e se questo, come si prevede, sarà positivo, la revoca dell’ordinanza che impone la bollitura dell’acqua potrebbe quindi arrivare o mercoledì o giovedì.

LEDRO, REVOCATA ORDINANZA

Con provvedimento n. 129 di data odierna il sindaco di Ledro ha invece revocato la precedente ordinanza che prescriveva l’obbligo di bollitura precauzionale dell’acqua erogata dall’acquedotto comunale.

A distanza di una settimana dai controlli effettuati l’acqua non risulta essere più torbida nei serbatoi e alle utenze. Anche i sistemi di potabilizzazione dell’acqua risultano perfettamente funzionanti, sia quelli a raggi UV che quelli ad ipoclorito di sodio.