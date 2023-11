Acqua potabile da Sulzano a Monte Isola: collaudato l’impianto

giovedì, 30 novembre 2023

Monte Isola (Brescia) – Collaudata la condotta che porterà acqua potabile da Sulzano a Monte Isola. L’ampliamento dell’impianto di potabilizzazione e del serbatoio Dosso rappresenta un investimento molto importante nell’ottica di un reale efficientamento del servizio acquedottistico. È la dimostrazione di un lavoro sinergico tra Acque Bresciane e i Comuni di Monte Isola e Sulzano, con un investimento complessivo di circa 3.850.000 euro. La chiusura definitiva dei lavori è prevista entro marzo 2024.

IL PROGETTO – Un intervento che collega due centri del Sebino, Sulzano e Montisola, e che porta vantaggi per entrambi in termini di quantità e di qualità dell’acqua. Oggi è avvenuto il collaudo funzionale della rete idrica che collega l’isola più famosa del lago d’Iseo a Sulzano, rete non ancora attiva, in attesa che terminino i lavori all’impianto Dosso di Sulzano, sulla terraferma.

Attualmente Montisola viene rifornita attraverso una presa a lago collegata ad un impianto di potabilizzazione. Una volta terminati i lavori in corso all’impianto Dosso, grazie alla condotta posata sotto il lago nel 2022, sull’isola verrà trasportata l’acqua dell’acquedotto prelevata a Sulzano.

L’intervento va inquadrato nella sua complessiva finalità per i due comuni, ovvero il potenziamento della portata disponibile per l’acquedotto di Sulzano e la disponibilità di una nuova fonte di approvvigionamento per l’acquedotto di Monte Isola, che oggi utilizza acqua superficiale e quindi più vulnerabile rispetto a quella di una sorgente.

L’OPERA – L’intervento all’impianto Dosso consiste nella realizzazione di un nuovo e più efficiente impianto di potabilizzazione a servizio della sorgente Santa Caterina e nella realizzazione di un nuovo serbatoio di accumulo da 600 metri cubi. L’opera a Sulzano e Monte Isola, dal costo complessivo di circa 3 milioni e 65o mila euro, rientra in un quadro di efficientamento del sistema acquedottistico di Sulzano da parte di Acque Bresciane che comporta anche altri interventi di potenziamento degli impianti periferici e di sostituzione delle reti di acquedotto ammalorate quali il completo revamping elettrico ed idraulico del pozzo di via Pericoli a Sulzano, rifacimento e potenziamento della dorsale di carico del pozzo verso il serbatoio Dosso, rifacimento e potenziamento della rete idrica di distribuzione nei tratti interessati dall’intervento per ulteriori circa 200.000 euro.

Il potenziamento dell’acquedotto di Sulzano consentirà quindi di fornire acqua al comune di Monte Isola, attraverso il collettore sublacuale realizzato da Acque Bresciane nel 2022, con un costo sostenuto di circa 1 milione 600mila euro, di cui 600.000 euro con finanziamento regionale a fondo perduto. La condotta in acciaio DN100 posata ad una profondità sino a 100 mt sul fondale del lago ha una lunghezza complessiva di circa 1300 metri dal pozzo di Sulzano sino all’impianto di Peschiera Maraglio a Monte Isola.

GLI INTERVENTI – “Quest’opera porterà vantaggi a entrambe le località – spiega Mauro Olivieri di Acque Bresciane – Il volume del serbatoio ora consente capacità di stoccaggio per far fronte alle variabilità dei consumi di entrambi i comuni. Inoltre, con il potenziamento dell’impianto di potabilizzazione, che consiste nell’installazione di un nuovo sistema di trattamento con filtrazione a sabbia, sarà possibile ottimizzare lo sfruttamento della sorgente S. Caterina, che sino ad oggi non poteva essere utilizzata nella sua piena potenzialità”. E di potenzialità parla anche il sindaco di Monte Isola, Fiorello Turla, ripercorrendo in sintesi le tappe più importanti della sua Amministrazione: “quest’opera, di fondamentale importanza per tutti i montisolani, rappresenta per me il più importante intervento di questi due mandati amministrativi. Destinata a migliorare sensibilmente la qualità dell’acqua a uso e consumo dei miei concittadini. È da considerarsi a tutti gli effetti l’eredità di Christo dopo la famosa installazione The Floating Piers, in seguito alla quale l’allora presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni volle premiare il sistema lago con l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, dove vennero assegnati ai Comuni rivieraschi 10 milioni di euro a fondo perduto per il 50%. La nostra quota venne immediatamente destinata all’investimento per portare acqua di sorgente per il nostro acquedotto dalla terra ferma “sull’isola dei famosi”. Il nostro sogno si avvera ed assume ancora più valore proprio nel 2023 a cento anni dall’arrivo della corrente elettrica, doppiamente ancorati alla terraferma.

Oltre al collaudo della rete di Montisola, oggi si è svolto anche un sopralluogo al cantiere del serbatoio Dosso con personale di Acque Bresciane SB, il direttore dell’ATO Marco Zemello e la sindaca di Sulzano Paola Pezzotti che dichiara: “E’ stata progettata sin dall’inizio per garantire un migliore servizio ad entrambe le comunità e parallelamente rispondere alle criticità rispetto all’ampliamento della nostra rete acquedottistica. La nostra richiesta di garantire la stessa tempistica tra i due cantieri è stata accolta fattivamente dalla società dimostrando grande capacità tecnica e gestionale oltre che rispettare le reciproche priorità”.

