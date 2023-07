Acqua inquinata a Sondrio, il sindaco: prima dell’uso va bollita

venerdì, 21 luglio 2023

Sondrio – “ L’acqua del rubinetto non è idonea al consumo umano diretto e può essere utilizzata solo previa bollitura per uso alimentare, lavaggio e preparazione degli alimenti, per l’igiene orale, per il lavaggio delle stoviglie e degli utensili da cucina, per il lavaggio degli oggetti per l’infa nzia”. E’ l’ordinanza del sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini, alla popolazione del capoluogo valtellinese.

La Secam Multiutility Company, società che gestisce l’acquedotto, ha inviato una nota al sindaco di Sondrio per l’inquinamento che sta interessando la rete idrica. Secam ha avviato gli accertamenti per individuare la causa dell’inquinamento che ha portato il sindaco di Sondrio ad emettere un’ordinanza di non potabilità dell’acqua con raccomandazione di utilizzo, a scopo alimentare, solo previa bollitura.

La non conformità dei valori è stata evidenziata in seguito all’attività di controllo sulla rete idrica che ATS della Montagna svolge regolarmente in tutti i comuni presenti sul suo territorio; ciò ha determinato la necessità, in via prudenziale, emettere un’ordinanza di non potabilità.

Sulle cause di questo episodio ATS della Montagna sta lavorando in stretta collaborazione con Secam che sta svolgendo un’accurata serie di verifiche sui diversi punti delle rete idrica del capoluogo di provincia.

Anche se la contaminazione – fanno sapere da ATS della Montagna – non è particolarmente rilevante, è necessario che la popolazione si attenga, fino alla risoluzione del problema, a quanto disposto dall’ordinanza del Sindaco e quindi che utilizzi l’acqua per uso alimentare solo dopo averla fatta bollire.