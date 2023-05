Acqua e concessioni da dove (ri)partire, confronto a Trento del Bim dell’Adige

giovedì, 18 maggio 2023

Trento – E’ in programma venerdì 18 maggio – dalle 15, all’auditorium ITAS forum di Trento il convegno promosso dal Bim dell’Adige su “Acqua e concessioni da dove (ri)partire“. Il programma prevede – su un tema importante l’intervento di esperti e amministratori locali.

IL PROGRAMMA

Moderatore: Daniele Moretti, Vicedirettore di Skytg24

14.30 -15.00

Saluto del presidente del Consorzio BIM Adige Trento Michele Bontempelli (nella foto)

Saluto del sindaco di Trento Franco Ianeselli

Saluto del presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti

15.30-16.30

Intervento di Gianna Di Danieli, avvocato, esperta in concessioni e diritto

Intervento di Giuseppe Argirò, amministratore Delegato di C.V.A. S.p.A – Compagnia Valdostana delle Acque

Intervento di Giovanni Valotti, professore ordinario di Economia delle aziende pubbliche Università Bocconi (già Presidente di Utilitalia e A2A Energia S.p.A.)

16.30- 17.30

Intervento dell’onorevole Vannia Gava Viceministra dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (videomessaggio)

Intervento di Mario Tonina, assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione con funzioni di Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento

Intervento di Arturo Lorenzoni, professore associato dell’Università degli Studi di Padova e membro Commissione Ambiente della Regione Veneto

Intervento di Carl Not, avvocato, ex Sindaco di Scuol e Presidente della Comunità d’interessi grigionese Bundner Konzessionsgemeinden, Svizzera

17.30-18

Tavola rotonda e dibattito

Chiusura del presidente della FEDERBIM Gianfranco Pederzolli