ACLI, il percorso Amministrare il Bene Comune arriva in Valle Camonica: il programma

sabato, 10 febbraio 2024

Bienno (Brescia) – Dopo l’inizio del percorso cittadino a Brescia, anche in Valle Camonica prende il via “ABC- Amministrare il Bene Comune”, il corso di formazione socio-politica rivolto a tutti coloro che desiderano mettersi al servizio della propria comunità nella prossima tornata elettorale amministrativa di giugno 2024.

Oggi la presentazione del modulo camuno, curato dal Circolo ACLI Alta Valle Camonica, presso l’Eremo dei SS. Pietro e Paolo di Bienno.

ABC – Amministrare il Bene Comune è un percorso formativo che le ACLI Bresciane, per tramite dei propri circoli locali, promuovo da molti anni con l’obiettivo di coinvolgere e formare persone sensibili, appunto, al “bene comune”.

“Per amministrare un Comune servono vocazione, passione ed entusiasmo – afferma il Presidente provinciale delle Acli Pierangelo Milesi – ma anche competenza, sostenuta da un’adeguata formazione. Per questo vogliamo offrire anche quest’anno in Valle Camonica un percorso che sappia unire teoria ad occasioni di incontro, conoscenza e amicizia. Negli anni, lo stile dei corsi ABC ha permesso di creare una rete di Amministratori, molti dei quali attualmente in carica, capaci di dare risposte efficienti e solidali”.

L’edizione 2024 del corso ABC si inserisce in un programma delle ACLI Bresciane iniziata alcune settimana fa a Brescia, in presenza e online, che prevede tematiche base del funzionamento della macchina comunale, utili per chi si avvicina per la prima volta, ma non solo, alla prossima campagna elettorale.

“Non si tratta di una formazione meramente tecnica – incalza Michela Ronchi, neo presidente del Circolo ACLI Alta Valle – ma di formare amministratori, soprattutto giovani, capaci di ascoltare e interpretare i bisogni e le vocazioni delle proprie comunità, riscoprendo il bello della politica come servizio e dedizione”.

Intervenuti alla presentazione, oltre al Presidente provinciale delle Acli Pierangelo Milesi, alcuni relatori del corso, Sindaci e Amministratori locali, che hanno portato la loro testimonianza sul significato dell’impegno per il bene comune. Presentato anche il nuovo Consiglio Direttivo del Circolo Alta Valle Camonica, che ha avviato, anche in Valle Camonica, il percorso congressuale delle ACLI Bresciane.

PROGRAMMA

EDIZIONE 2024 – Corso di formazione sull’Amministrazione dell’Ente Locale

SABATO 9 MARZO

La sostenibilità economica: il Bilancio

Pisogne

Sala De Lisi, via Cavour

dalle ore 9.30 alle 12.30

SABATO 23 MARZO

La sostenibilità sociale

Breno

Sala Mazzoli della Comunità Montana Piazza Tassara 3

dalle ore 9.30 alle 12.30

SABATO 6 APRILE

La sostenibilità ambientale: il PGT

Esine

Sala Consiliare del Comune, Piazza Garibaldi

dalle ore 9.30 alle 12.30

Info: Acli Provinciali Brescia APS, via Corsica 165 – Brescia – Telefono 030.2294030 – segreteria.brescia@acli.it