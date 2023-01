Accordo tra Confesercenti Alto Adige e Cassa Risparmio di Bolzano

martedì, 17 gennaio 2023

Bolzano – Confesercenti Alto Adige e la Cassa di Risparmio di Bolzano hanno firmato un importante accordo, che prevede l’offerta, riservata esclusivamente ai soci di Confesercenti, di un pacchetto completo di prodotti e servizi a condizioni favorevoli (nella foto da destra Elena Messina Bonaldi, presidente di Confesercenti Alto Adige; Alessandra Parise, Responsabile Retail dell’Area di Bolzano di Sparkasse, e Ursula Hofer, Direttrice della Filiale Sparkasse di Via Roma)

L’accordo include agevolazioni sia per i nuovi correntisti, sia per rapporti di conto già in essere. Tra i servizi innovativi, inoltre, vi è la possibilità di poter accettare pagamenti dei propri clienti tramite “POS Smart”, terminale di nuova generazione simile ad uno smartphone e con schermo touchscreen che offre molteplici possibilità: ricevere i pagamenti dei propri clienti, oltre che tramite le classiche carte di debito o credito, anche via smartphone o smartwatch; Satispay Business, un servizio di incasso che permette di incassare pagamenti tramite app in maniera rapida, semplice e sicura; l’App Ticket Lunch, che consente all’esercente di accettare i buoni pasto elettronici (Sodexo, Pellegrini, Cirfood, Day, Yes Ticket, Repas ed EP).

Da subito i soci Confesercenti possono usufruire dei prodotti e servizi inclusi nel pacchetto. Al fine di poter godere delle condizioni economiche riportate, l’associato potrà recarsi presso una delle filiale di Sparkasse esibendo la propria tessera associativa.

“Siamo lieti di poter offrire ai nostri associati interessanti vantaggi grazie a questo accordo. Con la Cassa di Risparmio siamo riusciti a coinvolgere un partner importante”, spiega la presidente di Confesercenti Alto Adige, Elena Messina Bonaldi.

“Come banca territoriale, siamo sempre a fianco delle aziende locali. Con questo nuovo pacchetto, esclusivo per i soci di Confesercenti, vogliamo offrire un contributo importante e rafforzare ulteriormente la nostra cooperazione”, dichiara Alessandra Parise, responsabile Retail dell’Area di Bolzano di Sparkasse.