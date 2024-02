Abio dona alla pediatria dell’ospedale di Desenzano due comodini mamma

venerdì, 16 febbraio 2024

Desenzano del Garda (Brescia) – L’Associazione Abio Desenzano ha donato al reparto di Pediatria dell’ospedale di Desenzano due comodini mamma. Sono comodini con letto incorporato per accompagnatore, con piano superiore con porta bottiglie, bicchieri e fasciatoio, utili quando il bambino viene ricoverato e necessita dell’assistenza della sua mamma.

Abio è l’Associazione per il Bambino in Ospedale che dal 1978 è a fianco dei bambini, degli adolescenti e dei loro genitori, sono circa 5000 volontari presenti nei reparti di Pediatri di tutta Italia.

“Ringrazio la generosità di queste volontarie che dedicano il loro tempo ai bambini della Pediatria di Desenzano – commenta Pietro Imbrogno, direttore sanitario di ASST Garda -. I malati in particolare i bambini hanno bisogno di spazi di serenità durante i ricoveri in ospedale, Abio è un patrimonio umano veramente importante tanto per i piccoli quanto per i genitori, anch’essi sofferenti nel vedere i propri figli che hanno problemi di salute. Questa donazione per il nostro reparto è molto importante perché aiuterà i genitori a rimanere vicino ai loro bambini ricoverati”.

“A Desenzano Abio nasce nel 2003, da poco abbiamo festeggiato i 20 anni della sede all’interno della Pediatria – commenta Susanna Sacchella, presidente di Abio Desenzano -. Le volontarie sono presenti dal martedì al giovedì dalle 15.30 alle 18.30 e il venerdì dalle 9.00 alle 12. Con amore ci occupiamo dei bambini ricoverati in reparto e delle loro famiglie, sia in sala giochi sia nelle stanze sostituendoci a volte alla presenza del genitore nel caso in cui si debba assentare per brevi periodi. Tra le varie iniziative ogni anno organizziamo un mercatino di Natale nell’atrio dell’ospedale vendendo articoli natalizi creati dalle volontarie, il ricavato di quest’anno è stato usato per acquistare i comodini mamma. In più organizziamo Santa Lucia e Babbo Natale per tutti i bambini ricoverati, quelli del Pronto Soccorso e per i neonati al Nido”.

“Abio fa un lavoro costante nel nostro reparto – commenta Donatella Cattarelli, direttore della Pediatria di Desenzano –. Abbiamo costruito negli anni un rapporto forte, in più vivendo dentro il reparto così tanti giorni hanno la capacità di capire anche quali siano le esigenze sia dei nostri piccoli pazienti sia dei loro genitori. Ci aiutano moltissimo con il loro sostegno”.