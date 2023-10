Abbracci di suoni: incontri formativi a Cemmo di Capo di Ponte

domenica, 22 ottobre 2023

Capo di Ponte (Brescia) – Appuntamento a Cemmo di Capo di Ponte (Brescia): domani – lunedì 23 ottobre, alle 10 – la Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica, con sede a Capo di Ponte, sono in programma incontri formativi “Abbracci di suoni“, momenti di formazione sulla relazione con i bambini attraverso la musica e i suoni” a cura di Maria Cannata, autrice ed esperta di narrativa per bambini.

Destinati ai bibliotecari, professionisti dell’ambito culturale e sociale, insegnanti ed educatori dal nido alla primaria e genitori, gli incontri saranno un’occasione per confrontarsi e approfondire il tema della relazione con il bambino attraverso la musica e i suoni studiati da Maria Cannata all’interno del suo libro “Abbracci di suoni: ascolto, cura, contatto, musica per crescere insieme”.

Per bibliotecari e professionisti dell’ambito culturale e sociale l’incontro si terrà dalle 10 alle 12.

Per insegnanti ed educatori dal nido alla primaria, genitori e professionisti dell’ambito culturale e sociale l’incontro si terrà dalle 17 alle 19.

Gli appuntamenti si posizionano all’interno del progetto Terre Alte, Echi Suoni Visioni finanziato da Fondazione Comunità Bresciana, Call Cultura 2022 e nasce dalla collaborazione e dallo scambio di enti, istituzioni, associazioni culturali e cooperative sociali operanti in Valle Camonica e Valle Trompia riuniti attorno alla volontà di cogliere la densità di significati che i luoghi minori custodiscono e costruiscono ogni giorno.

Organizzati dalla Comunità Montana di Valle Trompia – SIBCA, in collaborazione con Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica, nell’ambito del progetto Terre Alte, Echi Suoni Visioni, finanziato da Fondazione della Comunità Bresciana, Call Cultura 2022.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti previa prenotazione al link https://bit.ly/TerreAlteFormazione

Su richiesta sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per informazioni relative all’incontro di Lunedì 23 ottobre 2023 tel. 366 3139389