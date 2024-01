Abbattimento degli orsi in Trentino, Oipa annuncia battaglia

martedì, 9 gennaio 2024

Trento – L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) annuncia battaglia qualora tale Ddl provinciale dovesse essere approvato. Nel documento presentato dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento è previsto l’abbattimento fino a otto orsi l’anno, confidenti o pericolosi, per tre anni. Maurizio Fugatti ieri ha riunito i suoi assessori per una presentazione tecnica del documento. L’Oipa è contraria.

“La Provincia autonoma di Trento è ormai diventata maglia nera in tutela della biodiversità. Non adotta misure di prevenzione per mettere in sicurezza escursionisti e animali e ragiona solo in termini di abbattimento, contro ogni normativa europea e contro l’articolo 9 della Costituzione, che tutela la biodiversità”, concludono i responsabili di Oipa, che ricorda come l’orso sia protetto da disposizioni nazionali e comunitarie, non abbasserà la guardia e continuerà la sua battaglia nelle opportune sedi.