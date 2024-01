Abbandono rifiuti sulle strade della Valle Camonica, controlli e multe

domenica, 7 gennaio 2024

Pian Camuno (Brescia) – Tolleranza zero, controlli e multe in arrivo per chi abbandona i rifiuti ai lati delle strade. Negli ultimi mesi sono state recuperate decine di tonnellate di rifiuti urbani abbandonati, sacchetti della spazzatura ma anche oggetti ingombranti, ad esempio elettrodomestici e arredi, dalla ditta incaricata con costi a carico della Provincia di Brescia.

Ora scatta il piano per frenare questo fenomeno di malcostume e sono state installate le prime telecamere per immortalare chi abbandona rifiuti ai lati delle strade provinciali della Valle Camonica e del Sebino o nelle piazzole di sosta. La collaborazione tra la Provincia di Brescia e la Comunità montana di Valle Camonica ha come obiettivo contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti, individuare gli autori e sanzionarli.

Intanto sulla statale 42 del Tonale sono già stati sanzionati alcuni autisti che avevano abbandonato i rifiuti nelle piazzole di sosta. L’accordo per la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo la statale 42 vede coinvolti Anas, Comunità Montana della Valle Camonica e Valle Camonica Servizi Srl che hanno sottoscritto un patto sulla tutela del decoro dalla statale da Pian Camuno a Ponte di Legno.