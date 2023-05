A Vione il campus estivo di auto progettazione: il programma

venerdì, 12 maggio 2023

Vione (Brescia) – Campus estivo di auto progettazione, laboratorio creativo, esperienza immersiva che esplora i materiali e gli oggetti della tradizione rurale e riflette sugli stili di vita alpini, per immaginare e costruire nuovi modi di vivere in montagna.

Un “design summer camp” per progettare e realizzare prototipi di oggetti – elementi di arredo, complementi, segnaletica ed arredo urbano – che accompagneranno l’ospitalità contemporanea dentro la comunità di Vione (Brescia), in Valle Camonica, nel cuore delle Alpi.

Design The Alps – E’ un workshop con un’anima progettuale, curato dallo studio creativo milanese Whomade, a fianco degli artigiani locali, in compagnia degli abitanti di Vione, dentro le loro case, per vivere in prima persona stili e ambienti di vita quotidiana. E’ un’autentica immersione nella cultura della montagna alpina e nel respiro della natura più profonda custodita dal Parco Nazionale dello Stelvio e dal Parco Regionale dell’Adamello.

Il Campus è rivolto a ragazzi e ragazze, dai 19 ai 30 anni, preferibilmente studenti di facoltà di design-architettura-arte.

PROGRAMMA delle attività:

Domenica 23 luglio: accoglienza dalle 17 alle 19 e cena di benvenuto

Lunedì 24 luglio: la comunità si racconta: alla scoperta del paese, delle sue risorse e delle storie dei suoi abitanti

Martedì 25 luglio: gli oggetti della tradizione: autoproduzione e stili di vita alpini special guest: Sovrappensiero design studio

Mercoledì 26 luglio: alla scoperta delle materie, delle tecniche e del saper fare artigiano in Valle Camonica

Giovedì 27 luglio: ricerca e recupero materiali per la prototipazione dei concept

Venerdì 28 luglio: finalizzazione dei progetti e dei prototipi

Sabato 29 luglio: presentazione finale con mostra e festa aperta alla comunità.

Giornata tipo:

• 7:30 – 9:00 Sveglia, colazione

• 9:00 – 12:30 Workshop / attività / esperienze

• 12:30 – 14:30 Pranzo e relax

• 14:30 – 18:00 Workshop / attività / esperienze

• 18:00 – 20:00 Tempo libero

• 20:00 – 21:30 Cena e serate di intrattenimento e condivisione.

CAMPUS – Il campus si terrà nel borgo montano di Vione a 1.250 metri di altitudine, una piccola comunità di 200 abitanti che vive nel centro storico medievale, quasi interamente pedonale, composto da un labirinto di stradine e cunicoli, palazzi rustici che si confondono a piccoli edifici rurali.

Vione ha ospitato in epoca medievale un’importante Accademia di studi, che ha formato generazioni di notai, avvocati, uomini di cultura e di fede: oggi questo antico borgo si ripropone, nel contesto del progetto “Vione laboratorio permanente”, come centro di ospitalità e di ricerca per giovani studenti che lavorano nel campo della conservazione e della innovazione del patrimonio culturale, artistico e architettonico.

A pochi chilometri da Ponte di Legno, Vione conserva l’identità e il fascino di un piccolo paese di montagna che esprime la sua forza nella dimensione comunitaria e nello spirito di solidarietà che ha sempre caratterizzato la vita in montagna.

L’iniziativa è promossa da Whomade design- whomade.it, uno studio di design con base a Milano, attivo da oltre 15 anni nella didattica progettuale a livello universitario e nella consulenza creativa per aziende ed istituzioni.

OBIETTIVO – La finalità è promuovere un’azione di design alternativa al rapido consumo delle idee e delle risorse, supportando e valorizzando quelle eccellenze manifatturiere, quei progetti d’impresa e quei patrimoni materiali e immateriali spesso considerati lontani dal mondo del “design”, implementando progetti creativi all’interno di logiche sostenibili e orientate ad un impatto positivo nella vita sociale e nell’evoluzione culturale.

Con la logica di un vero e proprio laboratorio partecipativo, coltiviamo una cultura e pratica progettuale che indaga il divenire degli oggetti, dei luoghi e dei linguaggi contemporanei in relazione ai comportamenti umani e sociali, per poter essere consapevoli di ciò che ha senso

progettare e promuovere così una rinnovata economia dell’esperienza.

VIONE LABORATORIO PERMANENTE – E’ un progetto che, a partire dalla trasformazione di alcuni luoghi di Vione, intende attivare percorsi di rigenerazione diffusi per tutto il centro storico e per l’intera comunità. Attraverso il contatto e l’ospitalità di gruppi, studenti, università ed accademie intende lavorare per

conservare le qualità architettoniche del paese, innovando le funzioni e le attività sociali per favorire nuove realizzazioni, nuovi desideri e nuovi sogni per il futuro di Vione.

Il progetto del Comune di Vione ha raccolto la condivisione della Parrocchia, dell’Associazione LZuf, dell’Associazione Architetti Camuni e della Comunità Montana di Valle Camonica, e viene realizzato con il sostegno di Fondazione CARIPLO nel contesto del bando “Spazi in trasformazione”.

COSTI – Il campo estivo prevede di ospitare un minimo di 15 fino ad un massimo di 25 partecipanti.

La quota di partecipazione è di 500 euro a persona e comprende:

ISCRIZIONE – Per iscrizioni e informazioni visitare il sito: www.vallecamonicacultura.it/vionelab e inviare il modulo a info@vionelab.it

Vengono messe a disposizione due borse di studio a copertura totale del costo di partecipazione per i due partecipanti che risulteranno essere residenti nel comune più vicino e in quello più lontano da Vione. Le iscrizioni si chiudono il 30 giugno 2023.