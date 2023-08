A Vezza d’Oglio incontro sul Silter Dop, nel weekend Malghe aperte

giovedì, 17 agosto 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Proseguono gli appuntamenti sul Silter Dop e tra questi spicca l’incontro di domani venerdì 18 agosto a Vezza d’Oglio e gli appuntamenti dell’iniziativa “Malghe aperte Silter Dop“.

INCONTRO – A Vezza d’Oglio domani – venerdì 18 agosto, con inizio alle 17:30 – nella sala conferenza di Torre Federici si terrà l’incontro con gli esperti del formaggio Silter. Si terrà l’illustrazione e l’analisi delle caratteristiche organolettiche di formaggi Silter provenienti da pascoli della Valle Camonica, con gli interventi di Oliviero Sisti (Direttore Consorzio Silter) ed Enzo Bona (Botanico). A seguire degustazione guidata. Ingresso libero.

MALGHE APERTE – Proseguono i tour per famiglie, giovani e bambini nelle diverse maghe. Il Consorzio per la tutela del formaggio Silter Dop, presieduto da Oscar Baccanelli, al fine di far conoscere il formaggio prodotto in alpeggio, promuove una serie di appuntamenti fino a settembre, in cui il personale dell’alpe sarà disponibile ad accogliere adulti e bambini che vogliono assistere alla caseificazione e vedere come vengono condotte le vacche al pascolo, come vengono munte, come viene trasformato il latte in formaggio Silter Dop. L’iniziativa ha il patrocinio delle Comunità Montane di Valle Camonica e del Sebino Bresciano.

Il programma

DATA MALGA COMUNE CASARO

20 agosto Mortirolo Monno Federico Antonioli

20 agosto Blumone Breno Giovanni Ducoli

9 settembre Mignone Borno Andrea Bertelli

9 settembre Bazena Breno Giacomo Romelli

10 settembre Case di Viso Ponte di Legno Andrea Bezzi