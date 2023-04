A Torbole torna in grande stile il “gotha” del windsurf

sabato, 1 aprile 2023

Torbole – Dal 10 al 14 maggio centinaia di vele colorate solcheranno le onde della sponda trentina del lago di Garda in occasione della tappa della PWA World Cup, il circuito organizzato dal 1996 dalla Professional Windsurfers Association che riunisce i top windsurfer del mondo.

L’evento è stato presentato presso il Circolo Surf Torbole alla presenza dell’amministrazione locale, di Trentino Marketing, di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e degli organizzatori dell’evento che hanno espresso grande felicità per il ritorno della competizione sul territorio dopo più di trent’anni.

Alla presentazione odierna hanno partecipato, tra gli altri: il Sindaco del Comune di Nago-Torbole Gianni Morandi, la Vicesindaco del Comune di Nago-Torbole Sara Balduzzi, l’Assessore allo sport ed eventi del Comune di Riva del Garda Lorenzo Pozzer, l’Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, la Presidentessa del CONI Provinciale Trentino Paola Mora, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, il Presidente del Circolo Surf Torbole Armando Bronzetti, il Vicepresidente del Circolo Surf Torbole Giovanni Nogler e il Presidente del Circolo Vela Torbole Mauro Versini. In collegamento invece hanno presenziato il PWA World Tour Manager Richard Page, il Campione del mondo slalom PWA 2022 Maciek Rutkowski, il vicecampione del mondo slalom PWA 2022 Matteo Iachino e Bruno Martini, ambassador e atleta di casa.

Dopo la prima tappa in Cile, attualmente in corso, quella di maggio a Torbole vedrà affrontarsi fino a 64 partecipanti nella categoria slalom, una delle tre dell’evento insieme a freestyle e wave. La tappa che si disputerà sul lago di Garda si distinguerà inoltre anche per essere l’unica ambientata in una location lacustre.

Con questo importante evento, il Garda Trentino sarà ancora alla ribalta in attesa dell’appuntamento con gli Youth Sailing World Championships del 2024 (13-20 luglio), che rappresentano il terzo grande avvenimento organizzato con il supporto della Federazione Italiana Vela e il coinvolgimento di tutti e cinque i circoli del Garda Trentino coordinati dal Consorzio Garda Trentino Vela e di Fraglia Vela Malcesine, dopo i Campionati Italiani Classi Olimpiche del 2020 e il Campionato Italiano Giovanili in doppio del 2023.

In attesa di questo nuovo, grande appuntamento, il Garda Trentino intanto consolida il forte legame del territorio con gli sport acquatici ospitando domani (ore 9:00), sabato 1° aprile presso la Fraglia Vela Riva di Riva del Garda il convegno dal titolo “Gli sport velici nella riabilitazione psicosociale”. Si dibatterà sulla vela come mezzo di reinserimento sociale per adolescenti considerati soggetti a rischio e come terapia per persone affette da autismo e altre disabilità mentali. Photo Credits: Dennis Pasini/Vitesse.

HANNO DETTO:

Armando Bronzetti (Presidente Circolo Surf Torbole): “Anche quest’anno il nostro Circolo ospiterà grandi eventi e tra questi la tappa del PWA ci rende davvero orgogliosi. Era un evento che mancava da tanto tempo e sicuramente il supporto di Trentino Marketing ha permesso che le organizzazioni lavorassero al meglio per prepararsi a ospitare un evento di questa portata. Il desiderio è che il PWA sul Garda diventi una tappa fissa, ma soprattutto una festa per tutta Torbole.“

Gianni Morandi (Sindaco del Comune di Nago-Torbole): “Questo evento rientra all’interno di una collaborazione ampia che ha permesso di riportare al circolo, al Comune e agli appassionati il grande windsurf, e il sostegno di tutte le parti coinvolte è stato fondamentale per la buona riuscita. Un ringraziamento particolare a tutto lo staff e agli organizzatori che con questo evento daranno a Torbole un’importante visibilità in tutto il mondo.“

Paola Mora (Presidentessa CONI Trentino): “Il PWA è un gradito ritorno e ci auguriamo diventi una tappa fissa e un evento consolidato nel tempo, in quanto il windsurf è proprio nato qui a Torbole. Questa gara presenta una collaborazione a doppio binario: lo sport non può essere organizzato senza sistema turistico ed economico, ma al contempo il ritorno che il Trentino ha dallo sport è molto importante. Il volontariato è il motore aggiunto del Trentino sportivo: il fatto che riusciamo a intercettare il contributo di tanti dimostra che riusciamo a trasmettere passione.“

Maurizio Rossini (AD Trentino Marketing): “Il Presidente del Circolo Surf Torbole Armando Bronzetti merita un plauso per averci stimolati ad accogliere nuovamente una competizione di questa caratura. Il Garda è un luogo speciale e grazie alla particolarità dei suoi venti è infatti l’unica tappa del circuito internazionale Slalom PWA a svolgersi su un lago. È per noi una grande opportunità per mostrare e raccontare ad un pubblico internazionale la bellezza di questo territorio. È altresì importante riconoscere che il PWA ha fatto di alcuni elementi, come quello della sostenibilità, uno dei tratti caratterizzanti della gara e che al contempo fanno parte anche del nostro DNA.”

Silvio Rigatti (Presidente Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.): “Per il nostro territorio il windsurf e la vela sono due discipline importantissime, tantoché sono presenti nei primi posti del nostro masterplan territoriale. Un ringraziamento particolare è da rivolgere all’amministrazione comunale e a Trentino Marketing che hanno creduto nell’evento e si sono subito messi in prima linea per ospitare questo grande evento: qui gli atleti troveranno competenza e vento assicurati. Siamo convinti che questo possa essere il punto di svolta per il territorio e il nostro obiettivo è che la metà di maggio diventi nel tempo la festa della vela.“

Richard Page (General Manager PWA World Tour): “Torbole è la culla del windsurf europeo e questa per noi è un’opportunità incredibile grazie anche alle sue condizioni ottimali. Essendo un torneo ad eliminazione diretta, vedremo in questa tappa gli atleti più performanti al mondo provenienti da circa trenta nazioni diverse. Sarà veramente un evento globale e siamo emozionati di tornare finalmente a Torbole.”

Maciek Rutkowski (Campione del mondo slalom PWA 2022): “Non vedo l’ora di venire sul Garda e tornare a gareggiare in queste acque dopo diversi anni. Negli ultimi dodici anni sono sempre venuto ad allenarmi verso l’inizio di maggio quindi so bene cosa possiamo aspettarci e ritengo che le condizioni di gara qui siano ottimali. È sicuramente diverso gareggiare in acque dolci rispetto al mare e ci aspetta una sfida molto intensa.”

Matteo Iachino (vicecampione del mondo slalom PWA 2022): “È un vero piacere tornare sul Garda a gareggiare dove vengo spesso per competere ma farlo al PWA è sicuramente tutta un’altra cosa. Uscire in acqua sul Garda nel mese di maggio secondo me è il periodo migliore di tutto l’anno quindi la scelta è sicuramente ottima e non vedo l’ora di gareggiare.”

Bruno Martini (Ambassador e atleta de Garda Trentino): “Gareggiando in casa le aspettative sono molto alte ma sprona sicuramente a dare il massimo: mi impegnerò al 100% per dare il meglio di me. Competere in acque dolci è diverso rispetto al mare e può cambiare un po’ le carte in tavola per chi le conosce: un conto è esserne al corrente e uno è averci navigato, non solo per l’acqua ma anche per le raffiche del vento.”