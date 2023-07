A settembre i vescovi incontrano a Caravaggio sacerdoti anziani e ammalati

martedì, 25 luglio 2023

Caravaggio (Bergamo) – Nuovo appuntamento organizzato dall’Unitalsi Lombarda a Caravaggio (Bergamo). Giovedì 21 settembre i vescovi lombardi, riuniti per il consueto incontro della Conferenza Episcopale Lombarda presso il Santuario di Caravaggio, desiderano incontrare, per la nona volta, i sacerdoti anziani e ammalati delle loro diocesi per un momento di amicizia, condivisione e preghiera.

Questa giornata è da nove anni una tradizione consolidata grazie all’organizzazione dell’Unitalsi Lombarda e di tanti suoi benefattori, a cominciare dal cavalier Ernesto Pellegrini, che caratterizza il servizio dell’associazione non solo nei pellegrinaggi a Lourdes, ma anche nell’assistenza ad anziani e ammalati nei territori in cui opera.

“Vivremo le celebrazioni nel santuario, e il seguente momento di convivialità, come momento privilegiato di ringraziamento per l’opera di tanti sacerdoti e diaconi permanenti che anche nell’infermità e nell’anzianità sanno essere un’attiva e orante presenza per la Chiesa” dice Luciano Pivetti, presidente di Unitalsi Lombarda.

Presiederà la concelebrazione monsignor Michele Di Tolve, il neo vescovo ausiliare di Roma e nuovo Rettore del Seminario Maggiore. Sarà un momento di saluto e ringraziamento di tutti i vescovi lombardi per questo sacerdote ambrosiano che assumerà importanti incarichi nella diocesi del Santo Padre.

Iscrizioni ed informazioni scrivere a: segreteria@unitalsilombarda.it.