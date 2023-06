A Riva del Garda il terzo Meeting Internazionale del GIBB

martedì, 6 giugno 2023

Riva del Garda (Trento) – GIBB a Riva del Garda per il terzo Meeting Internazionale dedicato ai meccanismi molecolari di conservazione e dissipazione dell’energia, e alle più importanti implicazioni per la comprensione dell’evoluzione, della salute e delle malattie. Un momento formativo di alto livello scientifico, con una grande attenzione ai giovani, il futuro dell’Università e della Ricerca.

La vita di tutti gli organismi è possibile grazie alla produzione e al trasferimento di energia a livello molecolare. Gli studi in tal senso sono in grande espansione, con importanti ricadute sia in ambito medico che in quello agroalimentare, grazie anche al continuo avanzamento delle tecniche sperimentali e allo sviluppo delle biotecnologie.

E’ questo il settore di ricerca del terzo Meeting Internazionale del Gruppo Italiano di Biomembrane e Bioenergetica (GIBB), in programma dall’8 al 10 giugno al Centro Congressi di Riva del Garda con oltre cento fra i maggiori esperti e giovani ricercatori, provenienti da diversi Paesi europei, con una rappresentativa del Giappone. Un momento formativo di alto livello scientifico dedicato alla comunità internazionale di medici, biologi, chimici e fisici, sostenuto dalla Provincia di Trento, dall’azienda Oroboros e dalla rivista internazionale Cells. Tre giorni di discussioni e aggiornamenti su uno dei settori di punta delle scienze biologiche avanzate, con un’attenzione particolare rivolta alla formazione di giovani scienziati.

“Le presentazioni orali dei giovani, ragazzi in formazione, dottorandi o post dottorato, sono il fulcro del programma scientifico del Meeting, mentre il ruolo dei ricercatori affermati, che pur sono presenti, è quello di presiedere le sessioni e promuovere la discussione, una sorta di organizzazione all’inverso, che sono orgoglioso di sottolineare. Si tratta di una grande opportunità per i ragazzi, ma lo è altrettanto per l’Università e la Ricerca, di cui i giovani rappresentano il futuro”, dichiara il professor Paolo Bernardi, Presidente del Comitato Scientifico e del Comitato Organizzatore del Meeting Internazionale, e membro del Club degli “Ambasciatori del Trentino per i Congressi”, una rete di professionisti autorevoli in ambito accademico, medico, scientifico, imprenditoriale e istituzionale, che promuove il Trentino in Italia e nel mondo, proponendolo quale sede di eventi, meeting e convention di rilievo nazionale e internazionale.

Il GIBB è stato creato nel 1973 da un gruppo di scienziati italiani provenienti da diverse discipline, dalla chimica biologica alla biofisica, patologia, farmacologia e fisiologia, allo scopo di stimolare il progresso degli studi delle biomembrane nell’ambito della bioenergetica in Italia, da realizzare tramite la promozione di scambi di informazioni e di collaborazioni scientifiche tra gruppi affini in Italia e all’estero.

La stagione congressuale prosegue con l’Assemblea di Euregio, seduta congiunta delle tre assemblee legislative di Trentino, Alto Adige e Tirolo, in programma al Centro Congressi di Riva del Garda i prossimi 14 e il 15 giugno.