A Riva del Garda 15esimo Dreier Landtag, Kaswalder: “Va incrementata la collaborazione transfrontaliera”

mercoledì, 14 giugno 2023

Riva del Garda (Trento ) – Si sono aperti nel pomeriggio al Palazzo dei Congressi di Riva del Garda (Trento) il 15esimo Dreier Landtag a presidenza trentina. I lavori del Dreier Landtag, l’assemblea congiunta dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano e del Landtag di Innsbruck. A fare gli onori di casa il presidente trentino Walter Kaswalder, cui è spettato l’onore-onere di organizzare la XV assise biennale, iniziata nel 1991 a Merano.

Il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder (nella foto © Matteo Rensi) ha detto in apertura: “Occorre alzare l’asticella della collaborazione transfrontaliera su base Euregio. C’è la convinzione che sia giunto il momento di avviare un processo costituente per porre le basi di una solida, efficiente, concreta regione europea, che serva ad avvicinare l’Europa ai suoi cittadini”.

Dopo l’intervento del presidente trentino Walter Kaswalder, sono interfvenuti al 15° Dreier Landtag i presidenti delle assemblee legislative di Bolzano e Innsbruck, rispettivamente Rita Mattei e Sonja Ledl Rossmann, dei governi provinciali (per Trento quello del vicepresidente Mario Tonina) e dell’osservatore dal Vorarlberg austriaco. La fase introduttiva si chiuderà con le parole di Denni Dorigo, per i Comuni bellunesi ed ex asburgici di Livinallongo, Colle Santa Lucia e Cortina d’Ampezzo.

Quindi l’esame delle 21 proposte di mozione. Il potere legislativo dei tre territori dell’ex Tirolo storico, dunque, da oltre trent’anni sviluppa una collaborazione transfrontaliera che va a toccare su specifici progetti temi di carattere economico, culturale, sociale. Ad attuare le mozioni del Dreier Landtag (a Riva del Garda se ne discuteranno 21, 7 per ciascun territorio, di cui 1 per ciascun presidente di Consiglio) sono chiamati gli esecutivi, connessi tra loro attraverso il Gect Euregio. Molte sono le materie chiamate in causa dalle mozioni che verranno votate oggi e domani. Trentino avanza questioni legate alla fauna selvatica, alla grande viabilità, ai prodotti “made in Euregio”, alla tutela delle lingue minoritarie, al potenziamenti degli strumenti giuridici concessi al Dreier Landtag e all’Euregio, infine al coinvolgimento dei territori ex asburgici di Magasa, Valvestino e Pedemonte, che il fascismo sottrasse all’area tirolese e aggregò i primi due a Brescia e il terzo a Vicenza. Ospite dei lavori – su invito del presidente Kaswalder – Alberto Baldessari, proprio a rappresentare questi tre territori.

I consiglieri altoatesini propongono collaborazioni a favore degli studenti, ancora testi sullo scottante tema della grande viabilità sull’asse del Brennero, poi sul tema casa e sulla specifica questione del bostrico nei boschi, con la presidente Rita Mattei che invece propone di raccordare in modo più diretto Dreier Landtag e Gect Euregio.

Infine i membri del Tiroler Landtag: si occupano molto della questione viabilistica (tema davvero forte in questa seduta congiunta peer le limitazioni in Tirolo) e poi di cooperazione nella sanità, nella scuola, per i giovani, per un’urbanistica di qualità.

Domani – giovedì 15 giugno – i lavori saranno dalle 9:30 alle 13:30 e a conclusione dell’assise, i presidenti Walter Kaswalder, Rita Mattei e Ledl Rossmann illusteranno le novità e i risultati raggiunti.