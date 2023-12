A Ponte di Legno il Joy, gli Anni Ottanta in chiave moderna

mercoledì, 27 dicembre 2023

Ponte di Legno – Un angolo Anni Ottanta rivisitato in chiave moderna, al passo con le abitudini dei giorni nostri. E’ il concetto ispiratore di un nuovo punto di ritrovo nel cuore di Ponte di Legno, piazza XXVII Settembre. Si chiama Joy-Aperitivo Paradise, è frutto di un progetto di Bulferetti Group e a tagliare il nastro inaugurale, la sera di Santo Stefano, è stato proprio il fondatore del Gruppo, Andrea Bulferetti, insieme al sindaco Ivan Faustinelli, che ha definito questa iniziativa “un valore aggiunto per la località”.

Luci soffuse, alle pareti e all’interno alcuni simboli degli Anni Ottanta, non solo immagini ma anche un juke-box in versione laser e poi un angolo gastronomico con prodotti di alta qualità.

“Abbiamo voluto ricreare l’atmosfera di quegli anni – spiega Marco Bulferetti, a cui si deve l’idea di base e il successivo sviluppo – adattandola a quelle che sono le abitudini dei nostri tempi: l’aperitivo, l’happy hour, l’apericena, chiamatelo come volete. E’ un locale per tutti i gusti e tutte le età: per i più giovani sarà una scoperta, per i meno giovani una riscoperta. Per qualche momento di gioia, proprio come dice il suo nome”. Joy potrà essere utilizzato anche per feste di compleanno, di laurea e altre occasioni particolari.

Anche l’orario di apertura non è convenzionale: dalle 17 alle 23, il giovedì, il venerdì e il sabato. Fanno eccezione queste serate di fine anno e fino al 7 gennaio e poi gli altri periodi di alta stagione, durante i quali l’apertura sarà quotidiana.