A Pian Camuno la Statua e la Rotonda del Karate

mercoledì, 14 giugno 2023

Pian Camuno – C’è grande fermento a Pian Camuno (Brescia) per un progetto ed una idea realizzata nell’ultimo fine settimana nata dal noto Maestro di Karate e professore di Scienze Motorie Francesco Maffolini che nel paese della bassa Valle è nato e tutt’ora risiede. L’Associazione che rappresenta, l’ASD Master Rapid SKF CBL ha scelto di “adottare” la rotatoria posta sulla provinciale ed esprimere la propria gratitudine al comune in occasione del trentennale del sodalizio.

Il Karate Club nella sua gloriosa storia ha diffuso la disciplina del Karate principalmente in provincia di Brescia e Bergamo, sfornando una lunga serie di campioni e riscuotendo numerosissimi titoli sia nel kumite che nel kata, anche a livello internazionale.

A sua volta Maffolini ha potuto crescere e fare carriera nel settore: attuale collaboratore della CNAG ha portato al suo esordio la Nazionale Giovanile a vincere un titolo Europeo storico, è Cavaliere dello Sport e Palma di Bronzo al merito tecnico del CONI, recentemente premiato come Oscar dello Sport Bresciano e come cuore sportivo.

“Località come Pian Camuno hanno fatto la differenza nel successo dell’ASD Master Rapid SKF CBL ed anche ora che mi giungono proposte addirittura dall’estero, io non posso dimenticare le mie radici e sono convinto che uno dei segreti per mantenere l’ equilibrio sia rimanere ancorato a questa semplice, ma per me magica dimensione”, ha dichiarato il Maestro Francesco Maffolini presentando il suo progetto.

Una duplice location che ha convinto veramente trasversalmente tutti: “Benvenuti a Piancamuno. Cittadina amica del Karate” è la scritta riportata sulla splendida rotonda comunale con il completamento artistico della “Statua del Karateka” in metallo e granito, opera di Federico Raineri, nei pressi di Piazza Giuseppe Verdi in un giardino aiuola adottato sempre dal sodalizio di Maffolini che ha già in serbo vari progetti di ulteriore riqualificazione.

Domenica 11 giugno si è svolta l’inaugurazione, alla presenza di numerose personalità del mondo sportivo, amministrativo, autorità civili e religiose, delegati del CONI, rappresentanti della FIJLKAM e rappresentanti del Comune e vari imprenditori che si è sviluppata ottimamente.

La grande festa è durata due giorni, con gli Esami di Graduazione che hanno coinvolto circa 800 atleti della Master Rapid SKF CBL.

Il Direttore Tecnico Maffolini ha commentato la giornata sottolineando i vantaggi del karate, un’attività di elevato valore pedagogico che fa nascere autostima, accresce il bagaglio formativo offrendo una disciplina caratteriale notevole, incrementa la capacità di concentrazione e stimola la forza di volontà. “Come in ogni settore, fondamentale è l’aggiornamento – sostiene il Maestro Maffolini – trattare il bambino con dignità è importante per creare un adulto responsabile, il tecnico ha il dovere morale di evitare la precoce specializzazione intervenendo nel pieno rispetto delle direttive del CONI“.