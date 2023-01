A New Christmas Chance: estratti oltre 400 premi a Bolzano

lunedì, 16 gennaio 2023

Bolzano – Conclusa l’operazione di estrazione degli oltre 400 premi fra gli oltre 350mila biglietti raccolti.

I biglietti vincenti sono pubblicati su www.welovebz.it a partire da domani, 17 gennaio.

L’estrazione – È terminata oggi l’operazione di estrazione degli oltre 400 premi di “A New Christmas Chance“, il concorso a premi giunto alla seconda edizione. I partecipanti hanno ottenuto un biglietto per ogni scontrino con una spesa minima di 20 euro. Gli organizzatori sono quindi molto soddisfatti della distribuzione degli almeno 350.000 biglietti in città. La complessa operazione è stata fatta alla presenza della presidente della Cooperativa Welovebz, Carlotta Bonvicini, dell’Assessora alle Attività Economiche del Comune di Bolzano, Johanna Ramoser, e del membro del CdA e presidente dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, Roland Buratti. Tutto è avvenuto sotto il vigile controllo di Georg Tiefenbrunner che ha assunto le funzioni di notaio per nome e per conto della Camera di Commercio. I biglietti vincenti saranno pubblicati nella tarda mattinata del 17 gennaio sul seguente sito www.welovebz.it; la lista completa sarà depositata e consultabile anche presso l’Azienda di Soggiorno di Bolzano (nella foto da sinistra Roland Buratti, Azienda Soggiorno Bolzano; Carlotta Bonvicini, presidente Welovebz; Johanna Ramoser, assessora alle Attivitá Economiche Comune Bolzano e Federico Tibaldo, Confesercenti).

Dove e come ritirare i premi. I fortunati vincitori possono presentarsi allo sportello dell’Azienda di Soggiorno in via Alto Adige 60 muniti del tagliando originale che va presentato come controprova e di un documento d’identità valido. Dovranno firmare l’accettazione del premio per ricevere il buono che gli permetterà di ritirare il premio presso l’attività partner.

Il progetto è per la città: “Grazie alle sei categorie che hanno costituito la cooperativa Welovebz è stato possibile ripetere l’esperienza del concorso a premi, un dono alla città, alla sua economia“, conferma la presidente Carlotta Bonvicini: “E’ un’occasione per vivere delle esperienze indimenticabili per i vincitori che potranno godere della propria città e delle mille attrattive commerciali, economiche, sportive e di relax che essa ha da offrire. Il successo sta nei numeri: considerando che i clienti hanno ottenuto un solo biglietto per ogni scontrino per un minimo di spesa di 20 euro, il successo ottenuto nella prima edizione è stato ancora più grande, con 350.000 biglietti distribuiti e raccolti nelle urne sparse in tutta la città. L’entusiasmo era palpabile ovunque, un incentivo anche per gli organizzatori a ripetere l’esperienza.”

Anche l’Assessora alle Attività Economiche del Comune di Bolzano Johanna Ramoser si è dimostrata soddisfatta: “Vorrei ringraziare la cooperativa Welovebz e tutti coloro che hanno collaborato, le cinque associazioni di categoria, finalmente insieme, e l’Azienda di Soggiorno le quali hanno realizzato un evento complesso che spero si sviluppi in altre iniziative. Anche quest’anno, l’attenzione per il sociale è stata grande: parte dei costi d’iscrizione – quota raddoppiata da Welovebz – e i premi non ritirati saranno donati all’Associazione Alzheimer Südtirol Alto Adige”.