A Malegno festa popolare organizzata dal circolo Caprani

venerdì, 9 giugno 2023

Malegno (Brescia) – Nel weekend a Malegno (Brescia) è in programma la 29esima edizione della Festa popolare organizzata dal circolo Aldo Caprani. Per tre giorni saranno protagonisti temi green, sostenibilità e riduzione dei rifiuti, poi spazio a momenti di riflessione, discussione e solidarietà.

La Festa popolare è uno dei classici appuntamenti della Valle Camonica e ormai tra le poche a mantenere connotazioni anche politiche e culturali. Al centro, lo stand di piazzale Caprani con punto ristoro serale e animazione per bimbi: si parte questa sera con lo spiedo o piatto vegetariano della cucina palestinese e la musica dal vivo di Empì e il ricavato sarà devoluto alla Brigata di solidarietà attiva che sta operando in Emilia. Domani, sabato 10 giugno, concerto della Selvaggi Band e Dj set, mentre domenica 11 presentazione del libro “La rivoluzione delle donne in Kurdistan“, e musica.