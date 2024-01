A maggio il Bike Festival di Riva del Garda

mercoledì, 24 gennaio 2024

Riva del Garda (Trento) – Mancano solo 100 giorni al Bike Festival Riva del Garda e sale l’attesa per le competizioni che si svolgeranno parallelamente all’evento espositivo. Infatti, dal 2 al 5 maggio 2024 il Festival promette un’esperienza unica per tutti gli appassionati, grazie a un incredibile programma di gare e appuntamenti ad alto tasso adrenalinico.

Bosch eMTB Challenge

La Bosch eMTB Challenge è caratterizzata da un mix di salite, discese e sfide di orientamento. I partecipanti si confronteranno su un percorso suggestivo, con viste panoramiche e sentieri dinamici. Requisiti? Una buona tecnica di guida e un buon senso dell’orientamento. Due le prove: giovedì 2 maggio la prova “Amateur” con 5 stages e il giorno dopo quella riservata alla categoria “Advanced“ con 6 stages.

Maxxis Gravel Garda Trentino

Per gli amanti delle strade sterrate, la Maxxis Gravel Garda Trentino in programma venerdì 3 maggio è l’appuntamento imperdibile di inizio stagione. I partecipanti possono scegliere tra due diversi percorsi attraverso i paesaggi del Garda Trentino: il percorso breve da 65 km (480 d+) e il percorso lungo da 100 km (1.750 d+). Iscrizioni aperte dal 1° febbraio.

Specialized Marathon con status UCI

La Specialized Marathon è l’evento sportivo clou del Festival, adatta ai biker più ambiziosi che vogliono cimentarsi nella prima gara MTB top dell’anno, confrontandosi con le stelle della scena internazionale. L’appuntamento previsto per sabato 4 maggio offre tre percorsi, aperti sia ad atleti élite che amatori: Ronda Extrema (82,77 km e 3.434 d+), registrata dall’UCI come “Hors race category”; Ronda Grande (59,56 km e 2.406 d+); Ronda Piccola (30,67 km e 1.065 d+). La tariffa Early Bird per la Specialized Marathon è valida fino al 19 febbraio.

Scott Junior Trophy per i più giovani

Domenica 5 maggio è la volta dello Scott Junior Trophy, ideato appositamente per i ciclisti in erba dai 3 ai 14 anni. Tutti i bambini si sentono vincitori quando gareggiano sul percorso di Parco Miralago, un’ottima occasione per i campioni di domani di fare le prime esperienze di gara insieme ai loro coetanei e di entrare a far parte di una vivace community. Durante la cerimonia di premiazione, inoltre, verrà messo in palio da Scott un buono acquisto del valore di 333 euro: vale la pena partecipare!

Maggiori informazioni e iscrizioni alle gare sul sito ufficiale www.bikefestivalriva.com.

About Bike Festival Riva del Garda

Il Bike Festival Riva del Garda si svolge quest’anno per la 30ma volta. E l’edizione dell’anniversario, dal 2 al 5 maggio 2024, ha in serbo molte novità. Oltre alla collaudata area EXPO con numerosi espositori e possibilità di test, i biker professionisti e amatoriali potranno divertirsi anche grazie ai numerosi eventi collaterali. L’anno dell’anniversario ha portato con sé alcune importanti novità anche dal punto di vista organizzativo, con Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p,A. che ha assunto il ruolo di organizzatore del Festival.