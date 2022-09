A Levico Terme l’incontro della Giunta provinciale

venerdì, 30 settembre 2022

Levico Terme – La Giunta provinciale a Levico Terme (Trento). Il tradizionale incontro del venerdì della Giunta si è tenuto a Levico Terme: ad accogliere il presidente della Provincia e gli assessori c’erano il sindaco Gianni Beretta, gli amministratori locali e tutti i rappresentanti della comunità.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha ringraziato il sindaco e la giunta comunale per l’invito e posto l’attenzione sul valore aggiunto di questi incontri che si svolgono sul territorio e che permettono all’esecutivo provinciale di conoscere da vicino le problematiche. “Da parte nostra – ha detto il presidente Fugatti – questi momenti sul territorio sono occasioni preziose per toccare con mano le esigenze del territorio e dialogare con gli amministratori locali sulle possibili soluzioni. Oggi in particolare abbiamo analizzato alcune tematiche che riguardano il patrimonio edilizio di questa zona. Attraverso un conchiuso abbiamo definito un percorso che prevede l’abbattimento dell’immobile ex Masera, di proprietà provinciale. Con la Giunta comunale si valuterà poi come trasformare l’area”.

Durante l’incontro tra le due Giunte è stato fatto il punto sugli interventi in atto. Nel suo intervento il primo cittadino Gianni Beretta ha ringraziato la Giunta provinciale per la collaborazione in questi anni sia con l’ente esecutivo che con gli uffici provinciali. “Come tanti altri – ha sottolineato il sindaco – anche i cittadini del nostro comune stanno soffrendo l’attuale periodo storico segnato dai continui rincari. Nonostante il perdurare di questa situazione vogliamo mantenere alta l’attenzione verso quello che sarà il futuro di Levico Terme. Una cittadina dal grande valore turistico ma anche – ha voluto ribadire il sindaco – dal punto di vista culturale, industriale, artigianale e anche agricolo (1.200 i capi sul nostro territorio). Un grazie quindi per gli interventi già attuati e quelli che stiamo costruendo insieme”.