A Iseo istituiti nuovi limiti di velocità, presto arriva il telelaser

giovedì, 23 febbraio 2023

Iseo (Brescia) – Grandi novità per Iseo (Brescia) e per chi transita sulle strade principali del paese lacustre. Dopo che la prima settimana di gennaio un ragazzino di 16 anni venne investito e ucciso non lontano da un attraversamento semaforico.

Grazie al nuovo comandante Antonio Bigandì e all’Amministrazione Comunale di Iseo sono stati istituiti nuovi limiti di velocità. Via Roma, dalla rotonda di Covelo alla traversa e via per Rovato dal civico 26 a via Campo intersezione via Mier diverranno a 30 chilometri all’ora. Lo stesso limite resterà a Pilzone in corrispondenza della piazza e della chiesa. Resterà il limite dei 40 chilometri orari in via della Repubblica. I nuovi limiti saranno operativi quando tutta la segnaletica orizzontale e verticale sarà installata, presumibilmente entro la prossima settimana, quando in via Roma dovrebbe entrare in funzione anche un telelaser. Non solamente. In queste ore gli operai del comune stanno rinnovando le strisce pedonali, che saranno più luminose grazie a una speciale vernice e a sfere di vetro. Su via Roma, viale Europa e via per Rovato. Dove possibile, sarà instituita la striscia doppia, che vieta di superare. Non solo: sempre dove possibile le carreggiate saranno ristrette con segnaletica orizzontale. Nel prossimo futuro gli attraversamenti pedonali lungo le strade comunali saranno illuminati. I controlli da parte della polizia locale saranno intensificati secondo un preciso piano sicurezza.

di Rita Fantoni Rivetti