A Fieracavalli è protagonista la cooperativa di recupero Lautari

sabato, 11 novembre 2023

Pozzolengo (Brescia) – A Fieracavalli che taglia il traguardo della 125^ edizione a Verona è protagonista la Cooperativa di recupero Lautari di Brescia. Per questa nuova stagione è stata data particolare rilevanza al comfort non soltanto di visitatori, espositori e fantini, ma soprattutto degli oltre 2000 cavalli di 60 razze differenti che galopperanno.

Tutto in un progetto di valorizzazione della sicurezza e dell’esperienza: si tratta di una riqualificazione e di una riprogettazione di tutto l’impianto fieristico, al fine di fondere perfettamente gli spazi dedicati ai visitatori con quelli destinati al passeggio dei cavalli. In questo senso è stato progettato lo spazio Lautari-Borgo La Caccia all’interno del padiglione 7 con 840 metri quadri di stand che ospiteranno ristorazione e bar con 50 ragazzi lautari impegnati ad animare il ricevimento degli ospiti che gravitano intorno alla Longines FEI Jumping World Cup. Non solo. Per l’occasione il padiglione è griffato Lautari, con il marchio della comunità bresciana ad impreziosire il circuito.

L’ostacolo come simbolo di rinascita per i giovani che superano ogni giorno i problemi della dipendenza per rinascere. “Il motto è “Animal well-being”: entrare a contatto con gli animali, rispettandone al contempo sicurezza e protezione – ha ricordato Andrea Bonomelli, presidente Lautari -.Data la grande rilevanza che Fieracavalli ha ottenuto nel corso di ben 125 edizioni, sono stati adibiti per l’occasione 12 padiglioni e 6 aree esterne, per un totale di 128mila metri quadri, per accogliere 35 associazioni, 700 aziende espositrici da 25 Paesi ed oltre 200 eventi in programma, tra competizioni, spettacoli e convegni. Noi siamo protagonisti al padiglione 7 con la nostra azienda agricola, Borgo la Caccia, che da sempre unisce la passione per l’allevamento dei cavalli e la tradizione enologica. Un modo importante per essere protagonisti a Fieracavalli. L’ostacolo della gara è simbolicamente quello che i giovani Lautari superano giorno dopo giorno per battere la loro dipendenza. Per noi lo sport è vita e poter essere protagonisti in questi contesti rimarca la filosofia della comunità che mette al centro i valori dell’uomo”.