A Fiera Bolzano inaugurata la 18esima edizione di Klimahouse: interventi e congressi

mercoledì, 8 marzo 2023

Bolzano – È stata inaugurata oggi la 18esima edizione di Klimahouse, manifestazione leader sul risanamento e l’efficienza energetica in edilizia, in programma fino a sabato 11 marzo a Fiera Bolzano. L’ultima giornata, come di consueto, sarà dedicata ai privati con consulenze e informazioni gratuite per costruire bene e vivere bene.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il Ministro Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, Vannia Gava, Viceministro Ambiente e Sicurezza energetica; Ulrich Santa, Direttore Generale Agenzia CasaClima; Armin Hilpold, presidente Fiera Bolzano, Renzo Caramaschi, sindaco di Bolzano; Arno Kompatscher, presidente della Provincia di Bolzano e i responsabili di istituzioni e associazioni altoatesine (nella foto © MarcoParisi).

Klimahouse è diventata un successo di pubblico anche grazie alla grande attenzione rivolta ai consumatori finali che vogliono portare un vero e proprio cambiamento anche nelle proprie abitazioni. Sabato 11 marzo sarà quindi la giornata dedicata ai committenti privati interessati al vivere sostenibile e al risparmio energetico. Tanti gli appuntamenti in programma, a partire dalle consulenze dell’Agenzia CasaClima, durante le quali i tecnici saranno a completa disposizione per rispondere ancora una volta – gratuitamente e individualmente – a tutte le domande sull’efficienza energetica degli edifici e sulle ristrutturazioni.

L’ABiCi della Sostenibilità

FIAB Federazione Italiana Ambiente e e Bicicletta – Südtirol Alto Adige organizza, sabato 11 marzo, presso la cupola di ISOLA URSA – uno spazio dedicato alla cultura della sostenibilità ambientale, in grado di stimolare idee e facilitare lo scambio di informazioni, promosso dall’azienda leader nel campo dell’isolamento termico e acustico URSA Italia, giunto alla sua sesta edizione – un evento aperto a tutti gli interessati alla mobilità green. Si inizia alle 10:30 con una conferenza che vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Enrico Giovannini – Direttore dell’Associazione per lo Sviluppo Sostenibile nonché Ministro alla Mobilità Sostenibile del precedente Governo Draghi, e del campione di ciclismo Francesco Moser. A seguire, dalle 11:30, FIAB Staa accompagnerà ingegneri, giornalisti, soci e sportivi lungo le ciclabili di Bolzano per una biciclettata in compagnia di 18 km.

Risparmia la tua energia

Sabato pomeriggio è in programma una tavola rotonda intorno al tema del risparmio energetico. Un’iniziativa che fa seguito a due webinar di successo e che porta sul Klimahouse Stage esperti locali del mondo della pubblica amministrazione, dei fornitori di energia e dei centri di consulenza per consumatori. Gli esperti dell’agenzia CasaClima, di Alperia e del Centro Tutela Consumatori e Utenti spiegheranno chiaramente come e dove è possibile risparmiare energia nel modo migliore e più semplice senza dover rinunciare al comfort e saranno a disposizione per rispondere alle domande del pubblico. Save the date: sabato 11 marzo, ore 15, Klimahouse Stage.

Abitare sostenibile: diritto o privilegio?

Da un lato la crisi energetica e la lotta ai cambiamenti climatici, dall’altro la necessità di rendere la qualità abitativa un valore accessibile a tutti. Saranno questi i due temi centrali che verranno affrontati durante il Klimahouse Congress 2023 che si terrà il 10 e 11 marzo presso il MEC Meeting & Event Center di Fiera Bolzano. L’evento cardine di Klimahouse, organizzato in collaborazione con l’Agenzia CasaClima, porrà al centro del dibattito le grandi sfide del momento analizzandole sotto diversi punti di vista, grazie al contributo di 10 massimi esperti nazionali e internazionali del mondo dell’edilizia.

Wood Architecture Prize by Klimahouse

E per finire in bellezza, un altro highlight di questa edizione: il Wood Architecture Prize by Klimahouse, il primo premio sull’architettura in legno in Italia. Ben 64 i progetti candidati, tra i quali una giuria di sette esperti ha selezionato otto finalisti – tre dei quali altoatesini: l’architetto Roland Baldi (Roland Baldi Architects) con la Scuola materna di Sluderno, l’architetto Felix Perasso con l’Hotel La Briosa nel centro di Bolzano e gli architetti Armin e Alexander Pedevilla (Pedevilla Architects) con l’edificio residenziale d’alta montagna CiAsa Aqua Bad Cortina a San Vigilio di Marebbe. I 3 vincitori, uno per categoria (residenziale, non residenziale e sperimentale), saranno annunciati in occasione del Klimahouse Wood Summit, giovedì 9 marzo alle 15:30.

Klimahouse 2023: fino a sabato 11 marzo 9-18 – 4 giorni: 100 speaker & eventi – 1 giornata per i privati

• Ticket online: 13 euro

Con il tuo ticket online viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige, per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.