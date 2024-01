A Darfo Boario Terme prende avvio il progetto di ospitalità

mercoledì, 10 gennaio 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – Verrà svelato il 15 gennaio al Centro Congressi di Darfo Boario Terme il progetto Ospitar che il Comune sta portando avanti sul territorio comunale.

Sono infatti più di duemila le unità abitative di seconda casa presenti sul territorio. Un patrimonio importante che il Comune punta a rimettere a valore, guardando all’accoglienza temporanea e al mondo dell’ospitalità. Per supportare proprietari e proprietarie ad intraprendere insieme la strada della valorizzazione di questi edifici, spesso sottoutilizzati, l’Amministrazione ha implementato il progetto Ospitar, figlio della realtà trentina CBS srl Società Benefit e portato avanti sul territorio regionale con il supporto dell’associazione Orobie Style con base a Clusone.

Ospitar, iniziativa già attiva in una quindicina di Comuni trentini e ora in espansione in Lombardia, punta a costruire un sistema di ospitalità diffusa attraverso l’intercettazione del sistema di seconde case privato, con l’obiettivo di: migliorare l’offerta turistica locale e soddisfare la domanda crescente di un modo diverso di vivere e godere del territorio; dare l’opportunità ai/alle proprietari/e di aumentare l’utilizzo del proprio immobile di seconda casa, anche in un’ottica di integrazione al reddito familiare; favorire la manutenzione degli immobili, riqualificando le seconde case supportando i/le proprietari/e in questo percorso con l’obiettivo di migliorare la qualità del patrimonio esistente diminuendone contestualmente l’impatto sul territorio; creare nuove occasioni per il tessuto sociale ed economico locale, dalla ristrutturazione o messa a norma degli immobili alla fornitura di servizi condivisi, quali pulizie, cambio biancheria, custodia, consegna chiavi, accoglienza ospiti, gestione del portale online.

L’ospitalità diffusa è un’opportunità che può essere calibrata in base alle esigenze dei/delle proprietari/e, tenendo conto in primis di volontà e abitudini pregresse di utilizzo del patrimonio, ma anche di potenzialità gestionali in termini di tempo, interesse, competenze.

I proprietari verranno accompagnati in ogni fase del processo con servizi, dati e formazione specifica per valutare le possibilità e trovare le soluzioni più interessanti, grazie alla pluriennale esperienza di CBS srl e all’accompagnamento in loco di Orobie Style.

Negli anni Ospitar ha attivato più di 150 strutture e attualmente ne gestisce attivamente più di 60. Inoltre, la fase di startup per i primi 10 immobili che aderiranno è completamente gratuita – sopralluogo iniziale, adempimenti burocratici, fotografie, descrizione, iscrizione ai portali, formazione per la gestione… C’è tempo fino al 20 febbraio per aderire.

Con la volontà di attivare proprietari e proprietarie, dando in primis informazioni esaurienti ed adeguate, l’appuntamento è per il 15 gennaio, ore 20:30, presso il Centro Congressi a Darfo Boario Terme.

La serata sarà accessibile anche da remoto collegandosi al link: h t t p s : / / m e e t . g o o g l e . c o m / p d s z m g h – f e s. L’ingresso è libero e gratuito.