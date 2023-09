A Brescia gli incontri della memoria con Daniel A. Nigro

mercoledì, 13 settembre 2023

Brescia – Gli incontri della memoria: ieri e l’altro ieri si è svolto un evento importante con Daniel A. Nigro, già comandante dei vigili del fuoco di New York.

L’associazione “Casa della Memoria” di Brescia ha organizzato, nelle giornate dell’11 e 12 settembre, alcune attività di commemorazione del luttuoso evento che l’11 settembre 2001 ha colpito la città di New York.

Nel corso della giornata di lunedì presso Palazzo Loggia la sindaca di Brescia Laura Castelletti ha accolto Daniel A. Nigro, comandante dei vigili del fuoco di New York all’epoca dell’attentato, con omaggio alla stele dei Caduti di piazza Loggia.

Successivamente si è svolta al Parco Torri Gemelle una cerimonia di commemorazione per le vittime dell’11 settembre alla presenza delle autorità locali e del rappresentante del Consolato americano.

Nel pomeriggio il comandante Nigro ha visitato la sede centrale dei vigili del fuoco di Brescia in via scuole, incontrando le autorità locali, i vigili del fuoco e il personale di Protezione Civile; l’incontro è stato focalizzato sulle lezioni tratte da quella esperienza nella preparazione e gestione dell’emergenza.