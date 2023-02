A Breno l’Onaf organizza il corso per assaggiatori di formaggi

mercoledì, 22 febbraio 2023

Breno (Brescia) – L’Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) organizza un corso per assaggiatori di formaggi. Una grande opportunità per la Valle Camonica: il corso si terrà a Breno (Brescia) dal 1 marzo al 31 marzo, dalle 20 alle 22, ed è rivolto a tutti coloro che, per interesse personale e professionale, desiderino migliorare le proprie conoscenze sui formaggi.

Attraverso un assodato metodo di degustazione e l’utilizzo della scheda ONAF, i partecipanti arriveranno a riconoscere le caratteristiche organolettiche dei formaggi assaggiati.

Le lezioni saranno tenute da docenti Maestri Assaggiatori dell’Onaf. Il superamento dell’esame finale dà diritto all’iscrizione nel Libro degli Assaggiatori Onaf. Il costo del corso: 350 euro.

L’Onaf è nata a Cuneo nel 1989 con l’obiettivo di promuovere, prima in Italia, le qualità dei formaggi italiani tra un pubblico sempre più ampio e preparato attraverso l’utilizzo della tecnica dell’assaggio. L’attività dell’Onaf è quindi prevalentemente rivolta alla formazione degli Assaggiatori di Formaggi attraverso la realizzazione di corsi che si tengono in tutta Italia, con lo scopo di promuovere, diffondere, ampliare e valorizzare la cultura del formaggio e delle produzioni lattiero-casearie alla luce delle metodologie di assaggio più avanzate e della considerazione del prodotto caseario come espressione della tradizione e realtà del proprio territorio.

IL CORSO

1° INCONTRO – Mercoledì 1 marzo

Tecnica di assaggio dei formaggi – Parte I

– I sensi: vista, olfatto, gusto, tatto, udito

– la tecnica di assaggio

– terminologia per l’assaggio e la valutazione della struttura

2° INCONTRO – Venerdì 3 marzo

Tecnica di assaggio dei formaggi – Parte II

– la degustazione amatoriale, l’analisi sensoriale e le loro differenze

– la valutazione del consumatore

– la valutazione olfattiva, di aroma, sapore e retrogusto

3° INCONTRO – Mercoledì 8 marzo

Il latte e la sua composizione

– le proteine, i lipidi, i carboidrati

– latte di diverse specie animali

– l’importanza del latte nell’alimentazione

4° INCONTRO – Venerdì 10 marzo

Microbiologia lattiero-casearia

– classificazione dei microrganismi (M.O.)

– fattori che influenzano la crescita dei M.O.

– Importanza dei M.O. sui composti dell’aroma e sapore

5° INCONTRO – Mercoledì 15 marzo

Cenni di tecnologia casearia

– il caglio

– la cagliata: temperatura, rottura, pressatura, salatura, stufatura, stagionatura

6° INCONTRO – Venerdì 17 marzo

Formaggi a pasta molle – Formaggi Caprini

– tecnologia dei formaggi in assaggio

– gli innesti, la coagulazione ed il trattamento della cagliata

– particolarità dei disciplinari

7° INCONTRO – Mercoledì 22 marzo

Formaggi a pasta semidura e dura – Formaggi Ovini –

– tecnologia dei formaggi in assaggio

– gli innesti, la coagulazione, il trattamento della cagliata particolarità dei disciplinari

8° INCONTRO – Venerdì 24 marzo

Formaggi a pasta filata

– tecnologia di caseificazione

– cenni storici

– latte, caratteristiche e trattamenti

9° INCONTRO – Mercoledì 29 marzo

Cultura e normativa casearia

– l’evoluzione della caseificazione

– diverse classificazioni dei formaggi

– normative di tutela DOP – IGP

– i Consorzi

10° INCONTRO – Venerdì 31 marzo

Utilizzazione e abbinamento formaggi e vino

– dal caseificio alla tavola, il taglio e la conservazione

– il formaggio in gastronomia

Ad ogni lezione assaggio di 3 formaggi in tema con l’argomento della lezione

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 25 febbraio, accompagnate dall’acconto di 150 euro

Per informazioni: Ugo Bonazza Cell. 340 9620452 brescia@onaf.it; onaf@onaf.it .